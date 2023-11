Censo en desaparecidos no tiene ningún fundamento jurídico: Violeta Sabas

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se llevó a cabo por iniciativa de la Presidencia de la República, mismo que tendrá sus “resultados” este 22 de noviembre, no tiene ningún fundamento jurídico, sostuvo Violeta Sabas, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Sabas asegura que en Aguascalientes, estas encuestas se llevaron a cabo durante 2022, sin algún tipo de protocolo o metodología hacia las familias de las víctimas desaparecidas.

Agregó que únicamente les preguntaban si ya había aparecido su familiar, sin darles algún tipo de información al respecto y en muchos de los casos revictimizando la situación.

“Para empezar no puede ser un censo porque la situación de desaparición no es algo económico, no es algo que se pueda respaldase con ‘te llegó el apoyo o no te llegó el apoyo’, es una problemática extremadamente sensible y revictimizante”.