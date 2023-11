Habrá sanciones para quienes repartieron los libros de texto sin autorización

La directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez indicó que se dará vista a la Fiscalía y podría haber sanciones a quienes repartieron los libros de texto sin autorización de la autoridad educativa.

“Sin duda vamos a tener que hacer una solicitud de reporte de autoridad a través de la dirección de básica se solicita un informe a los directores, se solicita un informe a los supervisores, pero todo parece indicar que la instrucción llegó del comité de supervisores que es el órgano representativo del Sindicato a nivel supervisores y por supuesto se tendrán que aplicar algunas sanciones administrativas y tendremos que dar vista también a la Fiscalía” Lorena Martínez, titular del IEA

La directora del Instituto de Educación señaló que el viernes se recibieron tres reportes de que se estaban repartiendo los libros de texto pese a que existe un amparo de suspensión.

“El viernes a las 11 de la mañana tuvimos conocimiento por reportes a la educación básica que había unas escuelas donde se estaban repartiendo los libros, solo recibimos tres reportes pero nosotros estimamos que dado lo que se ha identificado que es a través del comité de supervisores que es la representación del sindicato de trabajadores de la educación que representan a los supervisores, es cómo se dio la instrucción de distribuir los libros de texto que se encontraban en las escuelas que fueron determinadas como bodegas regionales, esos libros se dispusieron en esas zonas antes de que cayera el amparo de suspensión, el resto, el grueso se encuentran almacenados en las bodegas del Instituto, más o menos calculamos que debe haber un 30 por ciento de libros de preescolar, telesecundarias, segundo y tercer grado que son libros idénticos al año anterior y una parte de libros de segundo y cuarto de primaria, creemos que máximo pudieron haber llegado a 325 escuelas que forman parte de las zonas que tenían los libros resguardos en las escuelas” Lorena Martínez

Reiteró qué hay un mandato del juez y se debe de respetar por lo cual los libros de texto no se pueden repartir. Precisó que mantienen un diálogo con el Sindicato de Maestros quienes han amenazado con realizar un paro de labores por la falta de libros de texto

“Ellos han estado recibiendo también la presión de los docentes, la presión de la estructura del sindicato para la entrega de los libros de texto que a la vez su dirigencia nacional ha estado insistiendo en que se deban de entregar y ciertamente hace 15 días recibimos una notificación por parte del dirigente en donde nos comunicaba que de no entregarse los libros de texto se procedería al paro de labores, sin embargo logramos a través del diálogo llegar al acuerdo de no suspender las labores dando oportunidad a que los tribunales pudieran resolver” Lorena Martínez

Detalló que la resolución se empantanó dado el paro laboral que realizaron los tribunales.

“Estamos en otro problema porque los tribunales federales han estado cerrados por paro laboral a partir del conflicto que se da con el presidente y la suprema corte y eso también ha empantanado el proceso de la resolución jurídica que entiendo que eso ha provocado la desesperación por parte del magisterio por recibir los libros de texto”

Agregó que es muy pronto para decir si ha afectado o no el no contar con los libros de texto, pero esto no ha permitido tener una planeación adecuada y los libros de texto permiten a los alumnos desarrollar actividades de manera más ordenada.

