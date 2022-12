Del 1 al 18 de diciembre, Ayuntamiento de Aguascalientes recibirá donaciones para ayudar a quienes más lo necesitan.

El Municipio de Aguascalientes, a través de la Coordinación General de Delegaciones Urbanas, invita a la población a participar en la campaña “5D: Diciembre, Días de Donar en el DIF y Delegaciones”, la cual su objetivo principal es ayudar a la población más vulnerable en la temporada invernal que se avecina.

Se recibirá ropa nueva o en buen estado, cobijas y cobertores empacados en bolsa transparente, juguetes nuevos o en buen estado que no usen baterías, víveres, alimentos no perecederos y productos de higiene personal, y medicamentos no caducados.

Los puntos para recibir las donaciones son: DIF Municipal de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:00 horas, Delegaciones de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, pórtico de Palacio Municipal únicamente los dominios de las 16:00 a las 20:00 horas y en la Estación de Bomberos 24 horas, 7 días a la semana.

