Necesario que haya campos de béisbol para ligas infantiles

Alrededor de 150 equipos de béisbol infantil hay en el estado de Aguascalientes, pero este número es mucho mayor a comparación de los campos que existen para estas ligas, por lo que es necesario que se cuente con más cedes.

"No hay campos de béisbol infantil, no existen, salvo el CECADI y quizás Santa Anita son los dos que existen. En La Pona hay dos campos buenos, no hay más. Los niños juegan en campos grandes"