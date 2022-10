Todo se desbarató:habitantes del ejido Unión de Corrientes en Tuxpan, Nayarit tras el paso de Roslyn

Devastado, así quedó el ejido Unión de Corrientes en Tuxpan, Nayarit, tras el paso del huracán Roslyn.

"Estuvo muy fuerte, muy feo, en nuestro caso nos destruyó toda nuestra casa no nos quedó nada"

Guillermina y su esposo quien quedó discapacitado luego de un accidente salieron de su casa para refugiarse en un sitio más seguro, pero al regresar a su hogar se dieron cuenta que lo habían perdido todo, luego de que las fuertes ráfagas de viento se llevarán su techo de láminas.

Las fuertes ráfagas de viento derribaron árboles y postes de luz sobre las casas y calles, afortunadamente una antena enorme no cayó sobre la casa donde vive una pareja de adultos mayores.

"Afortunadamente están bien mis papás, si aporreados de que estuvieron luchando con las puertas para que no entrara más el aire e hiciera mas destrozos, pero dentro de lo que cabe ellos están bien"

Sus hijas tuvieron que trasladarse al ejido para ayudarlos a limpiar.

"Nosotras nos venimos de Guadalajara, mis papás son personas de la tercera edad, están solos y como no teníamos comunicación nos venimos mi hermana, mi cuñado, mi otro hermano y yo a ayudar, porque el ejército es una cuadrilla para tanto daño, no hay maquinaria, nosotros hemos limpiado con los recursos que tenemos a la mano.. lugar a... no ha llegado nadie de gobierno hacer una valoración de daños"

Maribel Medina // afectada