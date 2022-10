"Le pedimos a la gobernadora que no nos olvide", dice víctima de explosión

Una de las víctimas de la explosión registrada el pasado jueves asegura que, de momento, no ha recibido apoyo alguno por parte de las autoridades, por lo que pide que la gobernadora no la deje sola.



"Pues a la gobernadora que no nos olvide. La apoyamos para que pusiera sus carteles y ahora nos va a dejar 'no las conozco', 'no las conozco'".