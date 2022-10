Roslyn deja destrucción en isla de Mexcaltitán

El huracán Roslyn se ensañó con la Isla de Mexcaltitán, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, la cual quedó destrozada tras el paso del potente huracán categoría 3 y enlutó a una familia. En la isla vivía Don Gilberto Hernández Rodríguez, de 76 años de edad, quien se negó a salir de su casa pese a que sus familiares le insistían que se fuera con ellos a un lugar más seguro .

“Aquí estamos contemplando el desastre que hubo casi casi con ganas de llorar.. nosotros íbamos uno y otro y él no quería, él quería quedarse pues, él no quería irse, él quería quedarse en su casa como en el Kena igual, desgraciadamente o afortunadamente en el Kena ni el Rosa hubo tanto como ahorita y pues no esperaba tanto esto”.

Antonio Hernández López // sobrino