AGUASCALIENTES de celebración con su 447 Aniversario

Este fin de semana comienzan los eventos conmemorativos por el aniversario de la ciudad uno de las fechas más esperadas por los hidrocálidos de corazón pues no solo es un festejo el cual reúne a la ciudad sino también exacerba la identidad cultural y el orgullo de pertenecer y ser parte de una entidad que es bella no solo superficialmente sino también en esencia como tierra de la gente buena



Sin duda Aguascalientes es una ciudad donde hay mucho que celebrar no por nada nos denominados “La tierra de la gente buena”, la calidez y amabilidad de los hidrocálidos no tiene comparación somos gente que muestra el cariño y el afecto de bulto nos agrada el contacto físico con el otro el hacer sentir a los visitantes como si fueran locales y compartir la dicha que envuelve a la calidad de vida que aquí se respira. Nuestro cielo claro que es de admirar por ser uno de los más bellos del mundo y por supuestos los atardeceres que este nos regala día con día los cuales se encuentran entre los mejores del planeta tierra. La calidez no solo está en nuestra gente también el clima y el agua son dos aspectos fundamentales para que nuestro estado signifique un lugar o destino a considerar para radicar pues en estos también se siente un apapacho al alma y para muestra las aguas termales que son reconocidas también como medicinales para ciertos padecimientos y dolencias en el cuerpo.

Por esto y mucho mas Aguascalientes es una ciudad con mucho que festejar en un aniversario de nuestra ciudad y para ello también se han dispuesto varios eventos culturales y artísticos a lo largo de 10 días dentro de los cuales se pueden encontrar diferentes producciones tanto locales como nacionales de música, danza, teatro, editoriales, entre otros son más de 80 eventos los que conforman este cartel los cuales se presentaran de forma gratuita para celebrar estos 447 años de la fundación de nuestra ciudad.

Este fin de semana contamos con la participación de la Sonora Dinamita como una de las atracciones principales quien puso el ambiente festivo y motivó a bailar a todos los asistentes con su melodioso ritmo.

Otro evento que se suscitó este fin con mucho éxito fue la presentación del Ballet Folclórico Infantil y Juvenil Municipal Aztlán los cuales se presentaron a partir de las 11:00 horas. Se presentaron agrupaciones de danza de Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y Aguascalientes en la Exedra.



Otro evento significativo que re realizo fue la GUELAGUETZA la cual fue representada por integrantes de la Compañía Tierra de Huizaches quienes presentaron el tradicional espectáculo Guelaguetza que forma parte de los cultos populares de Oaxaca.

Esta es una invitación abierta a visitar y festejar con nosotros el Aniversario de la ciudad. Aguascalientes los recibirá con los brazos abiertos como siempre lo ha hecho en otros eventos de magnitud nacional e internacional. ¡Los esperamos!

