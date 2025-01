Germán Garmendia se encuentra a salvo tras el atropellamiento masivo en Nueva Orleans: "Estuvimos a 15 minutos de quedar atrapados"

Los festejos por el Año Nuevo 2025 terminaron en tragedia la madrugada del 1 de enero, cuando una camioneta realizó un atropellamiento masivo en una de las calles más importantes y concurridas de Nueva Orleans; el ataque que dejó 15 personas muertas rápidamente se extendió por el mundo. En medio de las preocupaciones, los seguidores del youtuber Germán Garmendia recordaron que él se encontraba en el lugar del atentado festejando el inicio de año.

Horas más tarde, el influencer chileno reapareció en su cuenta oficial de Instagram donde a través de videos y con un rostro donde se esbozaba una notoria preocupación recordó que él, su pareja Lenay y algunos amigos más se encuentran sanos y salvos: "Sí, estamos bien, nos encontramos bien", dijo. El regreso delo creador de contenido tranquilizó a sus más de 17 millones de seguidores, quienes todavía minutos antes del atropellamiento masivo habían posteado en redes fotos y videos desde el lugar del ataque.

"Ayer a las 3:15 de la mañana, en una calle popular donde se celebra el Año Nuevo, donde se celebró el Año Nuevo, ocurrió un ataque básicamente donde varias personas lamentablemente fallecieron", contó el creador de contenido a través de Instagram.

Sus seguidores se mostraron preocupados. (Foto: IG @germangarmendia)

Germán Garmendia estuvo el ataque de Año Nuevo en Nueva Orleans, ¿qué le pasó al youtuber?

El creador de contenido Germán Garmendia, también conocido como "Hola, soy Germán", viajó al igual que miles de personas a Estados Unidos para celebrar la llegada del Año Nuevo 2025; para ser más específicos a Nueva Orleans, donde un hombre identificado como el autor del ataque, Shamsud Din Jabbar, donde arrolló a varias de las personas que se encontraban de fiesta en plena madrugada.

"Estábamos celebrando el Año Nuevo en la calle prácticamente. Empezamos temprano, preparándonos para el Año Nuevo, tipo 10 u 11 de la noche. En esa calle hay un montón de lugares para pasarla bien, pero la celebración es en la calle; estás caminando, te la estás pasando bien con mucha gente, es la zona donde más se junta gente", recordó el youtuber en sus redes sociales.

De acuerdo con su relato, él y los amigos con los que viajó para celebrar Año Nuevo tomaron la decisión poco antes de las tres de la mañana de retirarse de la importante avenida y en su lugar, regresar al hotel a descansar. Lo que no se imaginaban es que esta acción los salvaría de quedar atrapados en un ataque, algo que Germán Garmendia calificó como "suerte".

"Nosotros tuvimos la suerte de que a las 3:00 de la mañana, me acuerdo porque vi la hora y dijimos 'ya está bueno', nos dimos la vuelta, caminamos, nos dio un poco de sueño, celebramos el Año Nuevo y estaba todo bien y a las 3:00 decidimos ya regresarnos, por suerte".

La novia del influencer, Lenay, no ha hecho declaraciones. (Foto: IG @germangarmendia)

En su relato, el influencer chileno tranquilizó a sus fans recordando que al retirarse a minutos antes del atentado, ni él ni sus acompañantes resultaron heridos, pese a ello, la consternación se hizo presente y no dejó de recordar: "Estuvimos a 15 minutos de quedar atrapados en el ataque". Tras lamentar el fallecimiento de hasta entonces sólo el fallecimiento de 10 personas, que hoy se actualizó a 15 muertos, Germán Garmendia no ha dado más declaraciones.

"Lo que se siente raro es que yo me acuerdo que a las 2:55 de la mañana con los amigos con los que estábamos nos dijeron, 'saben qué, ya estamos cansados, vamos a ir a descansar, si ustedes se quieren quedar, quédense'. Lenay me miró a mí y yo quedé como 'aún estamos celebrando el Año Nuevo, no estoy tan cansado', pero miré la hora y uy, ya son casi las 3:00, ya está bien", concluyó.

