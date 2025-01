Así se ven los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl HOY; regalan a capitalinos un hermoso amanecer | FOTOS

Los nombres de Popocatépetl e Iztaccíhuatl han estado en tendencia desde la tarde de ayer, pues cuando el cielo por fin se despejó y alejó las lluvias, los capitalinos pudieron ver los maravillosos paisajes invernales en los que estos dos volcanes estaban completamente cubiertos por la nieve, dejando así una postal única e irrepetible. Tanto fue el furor que causaron en redes sociales que rápidamente se apoderaron de las tendencias; sin embargo, su belleza en pleno invierno no ha llegado a su fin.

Este lunes 13 de enero de nuevo volvieron a sorprender a los capitalinos al dejarnos ver una amanecer de lo más hermoso y que ya se volvió a apoderar de las tendencias del día, además que en redes sociales circulan una larga lista de fotos y videos presumiendo cómo los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl resplandecen de la blanca nieve del invierno, pero con un atractivo todavía más llamativo: las nubes.

Desde que inició el 2025 hemos presenciado los cielos más hermosos y hoy de nuevo las nubes aborregadas enamoraron al Valle de México, especialmente porque en ellas se aprecian colores rosados y anaranjados gracias a los reflejos de los rayos del Sol. Así que si no has volteado a ver el cielo, te invitamos a hacerlo. Y si no puedes, aquí te dejamos algunas de las postales más bellas del día.

Webcams de México compartió esta mañana las fotos de "Don Goyo" todavía nevado por las bajas temperaturas que se han tenido en los últimos días por el Frente Frío 23, sin fumarola, pero con muchas nubes brillantes que hicieron de este amanecer algo muy encantador de ver; recordemos que desde el domingo el Valle de México tuvo un atardecer hermoso con el "Popo" y la "Mujer Dormida" blancos y como protagonistas.

¿Ya viste el amanecer? (Foto: X @webcamsdemexico)

Así se vio el Popocatépetl esta madrugada

A través de redes sociales, Webcams de México también compartió un video de cómo se vio el Popocatépetl durante la madrugada de este lunes, todavía con mucha nueve en sus al rededores y un cielo estrellado en el que las nubes también ganaron protagonismo. Mientras que en las primeras horas del día, "Don Goyo" y la "Mujer Dormida" tuvieron un baño de sol dorado que dejó fotos únicas que ya son virales en redes sociales.

Por otro lado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, recordó ante tremendas postales de las últimas horas que el estado del volcán Popocatépetl continua en amarillo fase 2; mientras que el clima esperado para hoy en el Valle de México es de una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 23. Asimismo, se prevé un ambiente cálido, cielos ligeramente nublados y con probabilidad de lluvias ligeras aisladas en el poniente.

Los cielos con presencia de nubes también fueron fotografiados esta mañana y compartidos en redes sociales, pues las primeras horas del día nos dejaron vistas aborregadas con tonalidades anaranjadas y rosadas mientras el Sol salía esta mañana, mismos que estuvieron acompañadas por un brillante cielo azul.

