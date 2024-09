Dejan plantada a una novia y ella se va por tacos | VIDEO

En lo que debía ser uno de los días más felices de su vida, una joven novia se encontró en una situación inesperada: su prometido la dejó plantada en el altar. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por la tristeza, decidió darle un giro inesperado a la situación y se dirigió junto a sus amigas a un puesto de tacos cercano.

La historia, que rápidamente se volvió viral en TikTok, muestra cómo esta novia, vestida impecablemente de blanco, enfrentó su desilusión con humor y valentía. Al llegar al puesto, entre risas nerviosas y un aire de resignación, pidió dos tacos de carne asada. Con una sonrisa melancólica, dijo: "Quiero dos taquitos de carne asada y limón para echarle sal en la herida".

La mujer dijo que no era la primera vez que la plantaban Créditos: Pixabay

Mientras esperaba sus tacos, la joven compartió su situación con la taquera, quien le ofreció palabras de aliento. La novia, consciente del dolor que cargaba, intentó mantener una actitud positiva, comentando: "No es la primera vez que me pongo de novia; parece que el destino no quiere que me case. ¿De qué me sirve lo guapa? No me sirve de nada”.

A pesar del sufrimiento que se entrelazaba en sus palabras, su espíritu resiliente brilló en medio de la adversidad.

Sus amigas y fan la apoyan aunque la dejaron plantada

El video, grabado por una de sus amigas, se volvió un fenómeno en TikTok, acumulando más de 223 mil "me gusta" y cerca de 6 mil comentarios. Los usuarios de la plataforma elogiaron la belleza de la novia y le ofrecieron palabras de ánimo. “Tan hermosa y la dejaron plantada”, comentó un usuario, mientras otro afirmaba: “Yo no la dejaría por nada”.

La novia, aunque intentaba tomarse la situación a la ligera, reconoció que la carga emocional podría ser más pesada con el paso del tiempo. “Ahorita estoy bien, pero mañana seguro me cae el veinte”, reflexionó.

"Las cosas pasan por algo", advierte

Con una actitud resiliente, la novia escuchó el consejo de la taquera: “Las cosas pasan por algo”. Agradecida, compartió con sus amigas que esta no era su primera experiencia con el compromiso, pero que sentía que “el destino no quiere que me case”.

Aunque su día no salió como ella esperaba, encontró consuelo en los tacos y en el apoyo incondicional de quienes la rodeaban. Esta historia no solo resalta la capacidad de reponerse ante la adversidad, sino que también muestra la fuerza del apoyo entre amigas y la magia que puede encontrarse incluso en los momentos más difíciles.

