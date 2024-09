Jungkook en Cinépolis: ¿Cómo conseguir el vaso especial de su documental "I AM STILL"?

Recientemente, Cinépolis anunció que habrá una gran sorpresa para los fans de Jungkook, pues pondrán a la venta un vaso edición especial con motivo al documental "I AM STILL" que se estrenará próximamente en cines. Además, también lanzarán un photobook oficial, por lo que si eres un ARMY aquí te cotamos todo lo que debes hacer para adquirirlos.

Por si fuera poco, la franquicia tiene preparado un regalo muy especial para los seguidores del "Golden Maknae", por lo que si aún no compras tus boletos no dudes en adquirirlos pronto, ya que quedan pocas fechas y pocos lugares disponibles para ver el cortometraje.

¿Cómo conseguir el vaso especial de su documental "I AM STILL"?

La única manera de adquirir el vaso especial del documental "I AM STILL" de Jungkook es asistiendo a alguna de las sucursales donde lo tendrán disponible y para saberlo debes checarlo en esta página creada por fans. Una vez que estés en uno de los cines donde tendrán vasos, debes preguntar en la dulcería donde podrás adquirirlo por un costo de 95 pesos.

Estos son algunos de los cines donde tendrán vaso especial de Jungkook. (Créditos: X / @TK_Mexico)

Sin embargo, debes hacerlo lo más pronto posible, ya que seguramente se acabarán pronto. De hecho, en el anuncio oficial de Cinépolis se menciona que estarán disponibles a partir del próximo 18 de septiembre hasta agotar existencias, lo cual seguramente será pronto.

Así será el vaso especial de "I AM STILL". (Créditos: X / @Cinepolis)

Pero, si no alcanzas el vaso edición especial "I AM STILL" de Jungkook no te preocupes, pues no es la única mercancía oficial que venderán en Cinépolis. A través de sus publicaciones en redes sociales la franquicia anunció que también venderán un libro de fotos del cantante surcoreano. Este tendrá un precio de 380 pesos y también estará disponible hasta agotar existencias.

Sigue leyendo:

Jungkook de BTS en México: Estos son complejos de Cinemex donde podrás disfrutar de "I AM STILL"

Así es el photobook especial de Jungkook. (Créditos: X / @Cinepolis)

Sin embargo, estas no son las únicas sorpresas que Cinépolis tendrá para los fans de Jungkook, pues la franquicia anunció que regalarán una photocard especial del cantante para quienes asistan a ver su documental "I AM STILL", pero se recomienda asistir temprano, ya que también serán limitadas y no habrá para todos los asistentes.

Sigue leyendo:

Jungkook de BTS: ¿De qué trata su documental "I AM STILL" que será proyectado en cines mexicanos?

¿Por qué debo ver "I AM STILL" de Jungkook?

"I AM STILL" es un documental del cantante Jungkook que trata sobre el proceso que vivió para lanzar su primer disco como solista. En material de 90 minutos de duración, se podrán ver diversas presentaciones en vivo, así como un detrás de cámaras, donde mostrará una versión nunca antes vista.