Nana Calistar: Los 7 signos que tendrán un golpe de suerte en el dinero y su fortuna HOY, 12 de septiembre

Regresan las mejores predicciones de Nana Calistar, la vidente más famosa de las redes sociales, quien a través de su plataforma detalla a sus consentidos de la astrología algunas recomendaciones para sortear el día e iniciar este jueves 12 de septiembre, con la energía recargada y alejar las vibras que solo te dañan y bloquean tu aura, además, envía un consejo especial a todos los signos zodiacales para que no caigan en tentación

Para esta edición del segundo jueves del mes, la astrologa comparte en su cuenta oficial de Facebook algunas revelaciones en cuestiones del dinero, amor, salud, trabajo, suerte y familia, en el que estas estrellas astrales puedan reflexionar sus acciones antes de salir de casa, especialmente a los horóscopos que deben buscar la paz en el ámbito espiritual para no tropezar en el camino y culminar la semana con el pie derecho y sobre todo, la mejor actitud.

Varios negocios les dejarán buenas ganancias para este jueves Foto: Especial

Los signos que tendrán un golpe de suerte en el dinero

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, viene un fin de semana para reflexionar y hacer muchas cosas, es momento de hacerlas y agradecer al de arriba por la capacidad que tienes en estos momentos de ver la vida distinta.

No dejes que las personas negativas se acerquen a ti porque eres una esponja que comenzarás a absorber la energía de quienes te rodean. Debes aprender a no ser tan aprensiva y no tener apegos ni en tus relaciones ni en tu trabajo ni en nada porque eso solo te causará estrés, ansiedad y depresiones tontas.

Deja que las cosas fluyan y si estas soltero el amor aparecerá en cualquier momento y te llenará el alma y el corazón curando tristezas y malos ratos que viviste en tu pasado.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, vienen amores nuevos, pero nada serio, si tienes pareja deberás de ser exigente porque se te podría salir del guacal y cuando menos acuerdes te pagará con una traición.

Las oportunidades que vienen en los dineros son buenas, pero aprende hacerle caso a tu corazón y cabeza pues te indicarán de un negocio que está por aparecer en tu vida.

Sentirás la necesidad de buscar a una persona de tu pasado por cosas pendientes que quedaron de decirle, en su momento se te presentara la oportunidad de hacerlo. Es momento de cuidar mucho la salud para evitar en un futuro próximo problemas que tengan que ver con hipertensión o diabetes.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en el amor se ve un terreno complicado, pero saldrás adelante, quizás el amor no esté presente en estos tiempos, pero no significa que no vaya a llegar simplemente hay que renovarte en todos los sentidos.

Sueños premonitorios y dejavú que se presentan de vidas pasadas, entiende los mensajes que aparecerán pues te van a ayudar mucho en cuestiones de amor y familia.

Viene un fin de semana de grandes cambios, en lo laboral viene un cambio que te va a beneficiar mucho, pero deberás de ser muy inteligente pues habrá personas que no les caerás de lo mejor y harán cosas para que no te vaya bien.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la vida es bella pero algunas veces tus depresiones y formas tan depresivas de verla pueden arruinar lo que te brinda y los buenos momentos.

Es momento de salir de tu zona de confort y de comenzar a correr riesgos para lograr tus objetivos de vida, cuidado con las puertas que cierres pues no se volverán abrir.

Viene un fin de semana en perra de mil chiches con muchos ánimos y ganas de estar bien y ser feliz, no es momento de crear conflictos dentro de la familia sino de tratar de solucionar cualquier problemática que pueda existir.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprende amarte lo suficiente que no necesites de nada ni de nadie para estar bien y ser feliz. Embarazos en puerta, aprende a cuidarte pues andarás más fértil que una coneja y podrías salir con tu domingo siete en cualquier momento.

Viene un fin de semana intenso de cambios que te beneficiarán sobre todo en el área de los negocios. Cuida mucho tu entorno para que el ambiente que generes sea algo positivo para quienes te rodean y puedas ser agradable.

No dejes que la vida te complique la existencia y menos si conoces el camino para estar bien y ser feliz. Es momento de emprender ese negocio que has soñado, pero toma tus precauciones para que la situación que se vive hoy en día no arruine tus planes.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no debes de molestarte por cuestiones que no son tuyas.

En el amor vienen días y oportunidades grandes que debes aprovechar pues podrían no volver a presentarse. Aprende a decir lo que sientes y no guardarte nada en el buche porque eso a la larga se va a transformar en enfermedades.

Viene un amor importante de tu pasado con quien podrías revivir la llama del amor. Cuidado con cambios de humor los cuales van a dañarte a ti y tu familia.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, cuidado con accidentes en carretera pues podrá suceder en cualquier momento sobre todo en vehículos color rojo o negro.

No dejes para mañana tus planes y proyectos de vida, es momento de comenzar a trabajar en ellos para cumplirlos a la brevedad. Aprende a controlar tus celos en caso de tener pareja pues se podría presentar una situación complicada con una amistad.

No te dejes influenciar por quienes te rodean, la vida es corta, disfrútala y vive el momento sin tener que dar explicaciones a los demás, viene una separación en tu vida, en la cual habrá un divorcio o termina una relación de alguien que tú conoces.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, en cualquier momento podría presentarse un viaje que te va a ayudar a quitar el estrés que tienes cargando desde hace tiempo.

Mucha suerte en juegos de azar viene un fin de semana en el cual estarás muy pensativo, pero deberás tener cuidado con esos pensamientos que te pueden afectar a ti y a tu círculo de amigos o familia.

La vida te dará nuevas oportunidades en muchos sentidos, pero se inteligente para saber aprovecharlas. Cuidado con cambios de última hora que podrían afectar tu economía, debes poner mucha atención a lo que buscas o quieres, ya que podrías perderte en tu camino por tus banalidades y falta de conciencia.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento de cuidarte de tus enemigos porque en cualquier momento podrían dañarte la existencia.

No te dejes llevar por las apariencias de las personas, trata de conocerlas más a fondo para que no te lleves decepciones.

Recuerda que el karma no duerme y podría dañarte en cualquier momento por errores de tu pasado, la vida es bella aprende a disfrutar cada momento y vivirlo al máximo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, cuídate de cambios de última hora los cuales podrían afecte tu entorno y tu manera de ver la vida.

Aprende a ir por lo que quieres y deseas y que nadie más te detenga en tu camino, no dejes que los problemas d ellos demás te causen estrés o te saquen de tu zona de confort.

Se feliz y disfruta, pásala bonito y no des explicaciones a nadie de lo que tienes que hacer. Debes dejar ir todo lo que te hace daño o te causa algún conflicto en tu vida, la miel no se hizo para el hocico del asno así que deja de estar disponible para cualquiera

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es momento de ver más por tu vida y de cambiarte el chip y comenzar a ver la vida de una manera distinta.

Hay días en los cuales no sabes cómo actuar y que hacer pues tus sentimientos se ponen en duda por personas de tu pasado que siguen muy presentes en este momento.

Vienen muy buenas oportunidades para ti en los negocios, pero debes ser muy inteligente o de lo contrario vendrán pérdidas económicas muy fuertes de las cuales será complicado recuperarte.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de modificar conductas las cuales no te lleven a ningún sitio y que solo te atrasan en tu economía y en tu vida diaria.

Debes aprender a no lidiar con gente tonta que te detenga en tu vida y en tu camino, amores del pasado retornan y con ello dolores de cabeza y preocupaciones.

Oportunidad de un viaje y posibilidad de negociaciones que te dejarán grandes ganancias. Mucha suerte en juegos de azar, pero confía en tu instinto que te avisara cuál número es el correcto.

DRV