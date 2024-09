Cultura mexicana ¿Determinante para el éxito?

Se dice mucho de los mexicanos, pero poco realmente se conoce sobre ellos.

Fiesteros, impuntuales, trabajadores, informales, dicharacheros, bonachones, incluso… criminales. Cada uno de estos adjetivos es prejuicio observado desde un punto de vista doméstico e internacional, sin embargo, estas percepciones no constituyen la imagen completa de lo que somos. Debemos deconstruir minuciosamente lo que significa la cultura mexicana para entender cómo influye en nuestro éxito personal y profesional.

La primera gran interrogante que surge acerca de los mexicanos es: ¿Por qué si tenemos una riqueza cultural abundante, no somos un líder global? De primera instancia, pareciera que la gastronomía mexicana declarada como patrimonio inmaterial de la humanidad, no tuviese nada que ver con nuestro proyecto de nación.

Cuando vamos al centro, la gente pasa de largo con el muralismo mexicano que lentamente se desvaloriza como un fondo decorativo del Palacio Nacional para amenizar la vista, y se ignora al organillero de la esquina que permanece inmóvil ante el tránsito de la ciudad. Poco conocemos de nuestros más de 62 grupos indígenas que terminan siendo infravalorados cuando hablamos de liderazgo global o de nearshoring en clases de negocios.

Estos ejemplos sobre la cotidianeidad mexicana tienen que ver con nuestra cultura a través de nuestra gastronomía, nuestro arte y nuestra identidad. No obstante, estas cosas constituyen gran parte de nuestro poder. Poder Blando. Este término fue acuñado por el politólogo Joseph Nye Jr. en los años 80s definido como la habilidad de un país para influenciar a los otros, sin recurrir a medidas coercitivas.

La cotidianeidad mexicana tienen que ver con nuestra cultura.

Créditos: Freepik

El poder blando de México no se limita a expresiones plásticas, o música regional, sino que abarca todos nuestros comportamientos que reflejan lo que realmente somos. Si llegamos tarde a una cita, reflejamos impuntualidad; si trabajamos horas extras; reflejamos dedicación. O al menos esas son las percepciones que proyectamos.

Darnos cuenta de esos reflejos, conlleva una responsabilidad en nuestros comportamientos. Reconocer esas pequeñas acciones, por insignificantes que parezcan, pueden desencadenar cambios profundos en nuestra historia personal y en nuestra historia como sociedad.

Si queremos generar un impacto en nuestro mundo, primero tenemos que entender que el poder blando reside en cada uno de nosotros. Son los sueños de un estudiante por descubrir el mundo, es la dedicación que tiene un maestro por transmitir siglos de conocimiento, es la fortaleza de nuestros adultos mayores como sabios de nuestra sociedad. Es cada una de las personas que, con sus capacidades, sueños y talentos, son parte de la cultura viviente de México.

Cultura y arte de México.

Sin embargo, tenemos que abrir los ojos y enfrentar una verdad incómoda. La idea generalizada de que los mexicanos somos criminales o merecemos menos oportunidades que los demás, es una historia incompleta, cruel e incendiaria que busca ignorar todo lo positivo que tiene una población. Esta narrativa solamente busca limitar todo nuestro potencial, desde un salón de clases hasta un foro internacional. ¿Por qué permitimos que todo nuestro poder blando se nulifique con una visión distorsionada de la cultura mexicana?

Nuestra riqueza cultural no es un privilegio, es una llamada urgente a la acción. Estamos en un punto de inflexión donde el autorreconocimiento debe ser superior a los estereotipos que nos atribuyen. Debemos hacernos cargo de nuestra identidad y tomar control de la historia que se cuenta. No para manipularla, sino para contar la verdad.

Debemos cuestionarnos: ¿Qué consecuencias tiene llegar tarde a una clase? ¿A una cita? ¿A la ola de nearshoring que está transformando la economía global? Las repercusiones son enormes, pero pocas veces nos damos cuenta de ellas. Cada acción es una declarativa de nuestra identidad. Pero no vivimos en aislamiento, estamos en relación con los otros. Nuestras acciones impactan en los demás y al mismo tiempo generan percepciones sobre nosotros mismos. Somos cultura viva y tenemos la posibilidad de trazar nuestros propios caminos.

Para garantizar el mejor camino posible como país y como individuos, debemos estar conscientes de las muchas realidades globales y locales que existen. Cuando actuamos con empatía hacia el otro empezamos a transformar esa narrativa. Dejamos de ser fiesteros, impuntuales o dicharacheros, sino que nos convertimos en una mezcla de cultura e historia mucho más completa y profunda de lo que encierran los prejuicios.

Si alguna vez te has preguntado si la cultura tiene algo que ver con el éxito, la respuesta es un rotundo sí. Somos creadores de nuestra cultura y, por lo tanto, de nuestro propio éxito. La cultura no es un adorno de nuestro México, el tener un mejor trabajo o mayor grado académico no es una casualidad, es una consecuencia de abrazar nuestras raíces con plena consciencia, sin tratar de ser alguien que no somos. Debemos tomar las riendas de nuestras vidas, desafiando las perspectivas y actuando desde nuestra autenticidad. No tengamos miedo a decir: “No soy esa persona fiestera, impuntual ni criminal…” y que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras.

Por Fernando Gómez Romero

XG