Chofer de Uber interrumpe viaje al ver a su esposa en una cita con otro: VIDEO

Se ha difundido masivamente en las redes sociales un inusual video de un chofer de la aplicación de transporte privado Uber, que descubrió a su esposa en una supuesta cita amorosa con otro hombre mientras llevaba a un pasajero a su destino.

La grabación publicada en la red social de Tiktok, a través de la cuenta eltiodeltiktok, deja ver que lo que iba a ser un viaje cotidiano se convirtió en una historia dramática de amor cuando el conductor se enteró que en su relación también estaba involucrado una tercera persona.

El conductor del Uber se bajó del automóvil para perseguir a su esposa. Créditos: Tomada de video

En el video, el pasajero relata que se encuentra solo en un Uber, luego de que el chofer fuera a recogerlo en lo que parece ser una plaza, pero el conductor vio a su mujer con otro hombre e inmediatamente se bajó del vehículo para ir a buscarla.

Estoy en un Uber. El chofer vino por mí, volteó (al edificio) y dijo: ‘No ma**s, es mi vieja con un wey’ y se bajó, fue a buscarla. Ahora qué hago, yo manejo o qué”, preguntó la persona que graba entre risas.

El pasajero no grabó el momento en el que el conductor enfrentó a su esposa y al presunto amante, sin embargo, el pasajero también reató que tras varios minutos de espera, el chofer regresó al vehículo en silencio, reanudando el viaje sin ningún intercambio de palabras.

“El chofer regresó al Uber, no me dijo nada de nada, solo manejó. Fue un viaje de como 10 minutos en silencio, pero muy tenso el ambiente. No me dirigió la palabra, ni siquiera volteó a verme, pero cada 3 segundos se ponía a ver su celular”, comentó el usuario en la sección de comentarios de su video.

El video rápidamente se viralizó por lo que los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, generando miles de reacciones y dejando a muchos usuarios divididos entre la risa, la empatía hacia el conductor y otros cuestionaron la actitud del pasajero. El clip ha acumulado más de 568 mil de visualizaciones y 1,261comentarios en tan solo 5 días en TikTok.