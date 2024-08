Carolina Herrera peruana, la emprendedora que ganó demanda a la poderosa empresaria por tener el mismo nombre

Carolina Herrera es el nombre de dos emprendedoras, una es mundialmente famosa en el mundo de la moda, y ha sido la responsable de vestir a celebridades, personajes de la política, empresarias e incluso a miembros de la realeza. La otra mujer es originaria de Perú, y tiene una marca de jaboneras.

Pues Carolina Herrera, la diseñadora de modas y su grupo de abogados arremetieron contra María Herrera, quien registró la marca "La Jabonera de María Herrera", pues argumentaban que el apellido les pertenecía. A pesar de que la empresa peruana hace jabones, perfumes y productos para blanquear, decidieron meterse a la batalla legal.

Sigue leyendo: 5 cortes de cabello sofisticados para mujeres de más de 50 años recomendados por Carolina Herrera

“Luego de mucho tiempo, publico en esta página que quiero mucho. Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de orgullo y alegría. Hace un tiempo los abogados de carolina herrera, no yo, sino la famosa, se opusieron al registro de mi marca, ¿no podría usar mi apellido? Pero, con lo que no contaba CH es que yo tengo a uno de los mejores abogados en marcas y patentes, Darío Morales Herrera, mi hijo. No fue fácil, pero ¡lo logramos!”, escribió la marca peruana en su Facebook