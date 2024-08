HotSpanish pierde su canal de YouTube y pide ayuda a sus seguidores ante amenazas de una persona que le robó su contenido

Un nuevo video HotSpanish se hizo viral en TikTok y en esta ocasión no por hacer algún reto con sus fans o por cumplirle el sueño a una persona, sino por pedirle ayuda a sus seguidores, esto luego de que perdió el acceso y control a su canal de YouTube tras ser amenazado por una persona anónima que desde hace un tiempo ha esta resubiendo el contenido que él crea, pero a un nuevo canal. Después de un reclamo por parte del influencer, recibió la amenaza que terminó por cumplirse.

La noche del miércoles el creador de contenido contenido compartió un video en su cuenta oficial de TikTok donde le contó a sus fans toda la situación y problema legal en el que está envuelto, pues su equipo ya se encuentra trabajando en todo lo necesario para que HotSpanish recupere el control de su canal principal en YouTube. Cabe destacar que en su clip detalló que la necesidad de recuperarlo es para seguir recibiendo fondos con los cuales ayudar a muchas otras personas.

Sigue leyendo:

Usuario de X promete 17 mil pesos a un seguidor si Mariana Echeverría sale eliminada este domingo de La Casa de los Famosos

Acuario Sealand apenas abrió sus puertas y sus animales lucen en condiciones deplorables: VIDEO

Se veía visiblemente afectado. (Foto: TikTok @hotspanishmx)

"Ahora ocupo de su apoyo amigos", fue el mensaje que escribió en el video, mismo que ya supera los seis millones de reproducciones; dijo que la ayuda que siempre da a otros hoy es la que él necesita para poder continuar generando el contenido viral y con el que lo asocian millones de personas, como es el caso de los retos y apoyos monetarios. Asimismo, empezó contando que ha recibido amenazas por parte de una persona.

"Hay una persona que me ha estado amenazando. Que si no la dejo que use mi contenido y él monetice con mi contenido él iba a tirar mi cuenta de YouTube de más de 10 millones de suscriptores y, ¿qué cren? Ya lo logró. Ya tumbó mi canal y no puedo hacer nada al respecto, lo único que puedo hacer es que ustedes me ayuden", dijo ante la cámara.

HotSpanish recibe amenazas y pierde su canal de YouTube; su esposa también fue afectada

De acuerdo con lo que contó el influencer, él no es el único afectado, ya que también su esposa perdió el acceso a sus cuentas como parte de una táctica de presión que esta persona anónima está ejerciendo en contra de Roberto González Manso, nombre real del youtuber. La razón de lo anterior es que ambos canales estaban conectadas y tras perder el acceso a la principal, la segunda resultó afectada.

Sus fans lo respaldaron con comentarios de apoyo. (Foto: TikTok @hotspanishmx)

Detalló que todo el problema inició hace más de un mes cuando le reportaron un video a "Brócoli Millonario Vlogs", quien apeló pidiendo que lo dejaran subir el contenido y monetizar con él; sin embargo, el influencer se mantuvo firme a la negativa y desde ahí comenzaron las amenazas. "No se me hace justo que yo me esfuerzo tanto por mis contenidos que una persona quiera hacer esto", dijo.

¿Qué le pasó al canal de HotSpanish?

Primero la persona le tiró uno de sus videos y YouTube no le ha podido dar soluciones a HotSpanish, esto por las apelaciones que metía en su supuesta defensa. "Ahora cuando yo intento comunicarme con YouTube no me da solución, me dicen que me van a contestar en las próximas 24 o 48 horas", agregó al confesar que lleva así dos semanas y que no ha recibido ninguna respuesta.

Ante ello pidió a sus seguidores "hacer ruido" para que la compañía pueda responderle y que se den cuenta que su perfil es el afectado; la petición del influencer sólo es hacerlo viral tanto en TikTok como en X, antes Twitter, para lograr recuperar su canal y el de su esposa. "Reporta su video, reporta su cuenta", dijo ante las cámaras con la esperanza que sea esto lo que logre "tumbar" el canal falso.

Este es el canal que pidió reportar. (Foto: IG @hotspanishreal)

"Ya no tengo más que perder en YouTube y quiero continuar haciendo contenido padre; estoy tratando ahorita con mis abogados poder hacer algo al repecto, que probablemente por la via legal va a tomar meses probablemente; meses que no me puedo dar el lujo de seguir generando para ayudar a otras personas. Gracias a los videos que ahí subo puedo ayudar a más", concluyó.

Tras esto, sus seguidores de TikTok le mostraron su apoyo ointeractuando con el video hasta que se hizo viral y con comentarios como "no te preocupes HotSpanish oficial, cualquier cuenta que abras te vamos a seguir porque todos te queremos mucho, así que ánimo, cuentas con nuestro apoyo".