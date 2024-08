Toma aire antes de conocer el perfume floral amaderado que usa media España en 2024

En el mundo de la moda y el cuidado personal, el perfume ocupa un lugar privilegiado. Vale destacar que las fragancias, -cuidadosamente seleccionadas-, permiten que las mujeres expresen su esencia más íntima, siendo un elemento fundamental en su rutina diaria. Desde la energía de las notas cítricas hasta la calidez envolvente de las fragancias orientales y amaderadas, este elemento es el toque final que transforma cualquier look.

La elección de un perfume no solo es una declaración de estilo, sino también una herramienta para destacar su presencia y dejar una huella inolvidable en su entorno. En ese sentido, Carolina A. Herrera, directora creativa de fragancias de la firma CH e hija de la reconocida diseñadora y empresaria venezolana, lanzó una fragancia en homenaje a su madre nacida en Venezuela. Es importante recordar que Carolina Herrera vivió en Hacienda La Vega, en Caracas y en los jardines de la residencia, cultivó numerosas variedades de rosas. Sobre todas, destacaba un ejemplar de Brownea grandiceps, un árbol conocido como rosa de Venezuela, aunque técnicamente no lo era y no tenía aroma.

Carolina A. Herrera participó en la creación de un perfume que evoca los orígenes de su madre. Fuente: Pinterest

La nueva fragancia de Carolina Herrera

Amazonian Rose forma parte de la Confidential Collection de Carolina Herrera, una línea famosa por su lujo y sofisticación. Este perfume está principalmente basado en el aroma de la rosa pero con acentos amazónicos y en las notas de salida de la fragancia está el cardamomo de Guatemala, una especia famosa por su frescura, con toques picantes. Es un homenaje a esta gran diseñadora y empresaria de la moda a nivel mundial.

En el corazón, sobresale la llamada rosa de Damasco. A esta combinación se une el copal mexicano, una resina aromática, así como toques de incienso y mirra. El resultado de este perfume es un emotivo viaje a la niñez en un patio de Caracas. «Para nuestra familia es una suerte de metáfora de mi propia madre, a la que, en ocasiones, llamamos así de forma cariñosa: rosa de Venezuela”, dijo Carolina A. Herrera.

Este perfume es furor en España en esta temporada.

Fuente: Pinterest

El propio frasco de Amazonian Rose es una obra de arte que encarna el lujo y la elegancia por los que es conocida Carolina Herrera. El envase de este perfume está adornado con intricados detalles dorados y un tono rojo intenso, es una pieza que decora cualquier tocador. El atractivo visual del frasco complementa a la perfección la experiencia olfativa que contiene en el interior.