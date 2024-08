Estudio revela que la generación Z prefiere las fiestas sin alcohol

En la actualidad, los jóvenes de la denominada generación z han destacado por reunirse sin que el alcohol tenga que ser una factor determinante en estos encuentros sociales, pues ahora se les da prioridad en otras cosas como la interacción personal y sobre todo el uso de las tecnologías.

De acuerdo con un estudio presentado por el sociólogo Omar Estrada destacó que los estereotipos sobre comerciales con personas bebiendo alcohol han pasado a un segundo plano, pues ahora ya no lo consideran como un factor de "engranaje social", pues incluso los sabores robustos que tenían esas bebidas no les llaman la atención.

Las nuevas generaciones no ven la ingesta de alcohol como engranaje social Créditos: Meta IA

En entrevista con Alejandro Cacho y Paulina Greenham para el programa de Esta Mañana, por Heraldo TV, el sociólogo destacó que uno de los factores que contribuyeron a que las preferencias en reuniones sociales cambiaran son la pandemia y la falta de congregaciones.

Acotó que a raíz de lo anterior, las nuevas generaciones prefieren reunirse en casa de alguno de los involucrados que ir a centros nocturnos.

Omar Estrada también hizo énfasis en que otro de los factores que contribuyeron a cambiar las tendencias sobre reuniones de los jóvenes es la inseguridad que se vive en ciertas ciudades o localidades, hecho por el cual prefieren reunirse en un ambiente que conocen.

Entonces prefiero estar en casa de alguien, me reciben en casa de de los papás me reciben en casa de mi amigo y ahí es donde podemos hacer fiesta y la otra es que no se ven incentivados en estar todo el tiempo inquiriendo bebidas alcohólicas.

El sociólogo destacó que debido a que las reuniones han cambiado y que el alcohol ya no es un factor fundamental para socializar, se ha incrementado la creatividad y la mixología.

Yo prefiero hacer una bebida coqueta en mi casa o en donde esté yo la preparo no sacrificó el sabor. Algo que no me caiga mal algo que lo disfrute que siente bien y que no tenga que hacer algo que no me gusta por pertenecer.