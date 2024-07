El equipo de los Minnesota Vikings durante los últimos años ha sido el ¡ya merito! de la Conferencia Nacional, ya que, por una u otra razón, no han podido trascender a pesar del gran plantel que han tenido.

A lo largo de las seis temporadas en las que Kirk Cousins fue su Quarterback titular, lo más lejos que lograron llegar fue a la ronda Divisional en la temporada 2019, cuando aún tenían en sus filas a excelentes jugadores como Dalvin Cook, Steffon Diggs, Adam Thielen, Harrison Smith, Erick Kendrick, entre otros.

La temporada pasada los números de Cousins estaban siendo los mejores de toda su carrera, repartiendo el balón a diestra y siniestra con sus receptores Justin Jefferson y Jordan Addison, sin embargo, en la semana ocho la mala suerte tocó una vez más a la puerta, ya que sufrió una rotura del tendón de Aquiles, lo que a la postre le costó a su equipo el no haber podido calificar a playoffs, ya que sus suplentes Joshua Dobbs, Nick Mullens y Jared Hall, fueron incapaces de terminar el gran trabajo que venía realizando su antecesor.

Vikings hacen una limpia para esta temporada

A J.J. McCarthy se le vio siempre muy sobrio y centrado jugando en el fútbol colegial con los Michigan Wolverines. FOTO: Especial

Por lo anterior, los Vikings decidieron hacer una limpia para esta temporada, comenzando con la salida del propio Cousins, a quien a lo largo de su carrera siempre se le ha dificultado el jugar en horario estelar, ya que se pone muy nervioso bajo los reflectores, por lo que por lo que en la primera ronda del Draft reclutaron a J.J. McCarthy, quien será el nuevo rostro de la franquicia, aunque antes tendrá que pelear la titularidad con el veterano Sam Darnold, quien resucitó su carrera con los San Francisco 49ers, y a quien su nuevo equipo está dispuesto a darle la oportunidad para servir como mentor del novato McCarthy.

A McCarthy se le vio siempre muy sobrio y centrado jugando en el fútbol colegial con los Michigan Wolverines, con quienes fue campeón la última temporada, lo cual ayudó mucho a que sus bonos se elevaran, y ahora desempeñará un rol fundamental con los Vikings, y para su buena fortuna no se encontrará solo al ataque del equipo, ya que contará con una excelente dupla de receptores, conformada nada más y nada menos que por Justin Jefferson, quien posiblemente es el mejor receptor de la NFL actualmente, lo cual se ve reflejado en su salario, ya que hace un mes decidieron extenderle su contrato por cuatro temporadas más a cambio de 140 millones de dólares, convirtiéndose así en el receptor mejor pagado de toda la liga.

Justin Jefferson posiblemente es el mejor receptor de la NFL actualmente. FOTO: Especial

Pero Jefferson no es la única arma que tendrá a su disposición McCarthy, ya que también contará con Jordan Addison, receptor de segundo año que la temporada pasada se quedó muy cerca de alcanzar las mil yardas, a pesar de los diferentes mariscales de campo que tuvo el equipo.

Otro jugador que buscará hacerse sentir presente es el ala cerrada T.J. Hockenson, quien buscará ser el mejor amigo de su mariscal de campo, sobre todo en situaciones en zona roja.

Por otro lado, el juego terrestre del equipo tiene mucho trabajo por delante, ya que con Alexander Mattison a la cabeza, fueron inoperantes la temporada pasada, lo que los ubicó en el último lugar de toda la liga en ese rubro, logrando anotar touchdown únicamente en siete ocasiones y consiguiendo un promedio de 91 yardas por partido, algo francamente vergonzoso, razón por la que han traído al veterano Aaron Jones, procedente de los archienemigos Green Bay Packers, quien será el nuevo líder de su ataque terrestre, siendo complementado por Ty Chandler.

Invierten 72 millones de dólares para adquirir a Jonathan Greenard

Aaron Jones, procedente de los archienemigos Green Bay Packers, será el nuevo líder para el ataque terrestre. FOTO: Especial

Una de las mejores contrataciones del equipo durante la agencia libre fue la del liniero defensivo Jonathan Greenard, jugador en el cual invirtieron 72 millones de dólares y quien tendrá la complicada tarea de suplir la baja de Danielle Hunter, quien era el mejor cazador de cabezas de mariscales de campo contrarios.

Para complementar y facilitar el trabajo de Greenard, han traído también a Andrew Van Ginkel, a quien piensan ocupar del lado opuesto de su compañero para ejercer una mayor presión sobre las ofensivas rivales.

Por si esto no fuera suficiente, el equipo de Minnesota reclutó con su segunda selección de la primera ronda del Draft a Dallas Turner, el cual es uno de los mejores prospectos de esta nueva camada de jugadores en su posición de tacle defensivo externo y quien se verá beneficiado por el trabajo de sus compañeros Greenard y Van Ginkel, a quienes tendrá mucho que aprenderles.

Una de las mejores contrataciones del equipo durante la agencia libre fue la del liniero defensivo Jonathan Greenard, jugador en el cual invirtieron 72 mdd. FOTO: Especial

Una lamentable noticia que recibieron los Vikings este fin de semana, fue la trágica muerte del esquinero novato Khyree Jackson, jugador que habían reclutado en la cuarta ronda del Draft de este año, y de quien se esperaba que pudiera contribuir inmediatamente en la defensiva secundaria, sin embargo, un accidente de carro lo privó de poder iniciar su carrera a nivel profesional.

Para los Vikings no será nada sencillo conseguir un boleto a postemporada este año, ya que se encuentran en una División muy cerrada, donde los Detroit Lions parecen encontrarse en un nivel superior al del resto, sin embargo, buscarán ser una piedra en el camino de los Green Bay Packers, y tendrán que estar muy atentos de no menospreciar a los impredecibles Chicago Bears si es que no quieren ser el último lugar de su División.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

