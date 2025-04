Directora de "Frida" habla del acoso que vivió Salma Hayek a manos de Harvey Weinstein

Han pasado más de dos décadas desde que "Frida", la película que retrata la vida y el legado de la icónica pintora mexicana, llegó a los cines. Sin embargo, fue hasta hace poco que la directora del filme, Julie Taymor, rompió su silencio para hablar públicamente sobre los sucesos que ocurrieron detrás de cámaras, especialmente el acoso que sufrió la protagonista, Salma Hayek, a manos del entonces poderoso productor Harvey Weinstein.

Aunque la película se estrenó en 2002, las revelaciones de Taymor surgen en un contexto más amplio, marcado por los efectos del movimiento #MeToo y el creciente escrutinio sobre los abusos de poder en la industria del cine. En una reciente entrevista durante su visita a México, Taymor expresó su solidaridad y respaldo hacia Hayek, revelando detalles de la difícil experiencia que ambas atravesaron, aunque en contextos diferentes.

La directora recordó para las cámaras de "Ventaneando" que, en su momento, no sabía en su totalidad lo que estaba ocurriendo con su protagonista. Sin embargo, subrayó que, con el tiempo, comprendió que lo vivido por Salma fue una experiencia devastadora para ella, e incluso Taymor reconoció que había vivido situaciones similares.

"Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma durante la grabación de "Frida". En realidad, yo sabía un poco porque pasé por lo que ella pasó porque Harvey Weinstein no estaba interesado en una mujer mayor y yo no era tan mayor. Aún así, como director, le gustaba manipular a las actrices. Salma pasó por muchísimo con él y sí lo vi un poco, pero queríamos hacer la película, ella quería. Era su confidente. Me pidieron que hiciera la película, quedé fascinada dos horas hablando de la historia con ella. Ella era inteligente, guapa y sexy, había pasado por esto"