¿Confirmado? Jungkook de BTS en México: TODO sobre los rumores de su supuesta gira

Faltan alrededor de 50 días para que el resto de los integrantes de BTS terminen su servicio militar obligatorio. Será a finales de junio cuando el grupo se pueda reunir por completo, justo en el mes de su aniversario 12 como boyband. Los planes para su reencuentro han despertado varias especulaciones y rumores, pero no hay nada confirmado hasta ahora.

El regreso de BTS al K-Pop es uno de los más esperados, pues el grupo ha estado inactivo desde hace casi tres años, medios coreanos han reportado que su reencuentro podría generar grandes ganancias, aunque HYBE no ha revelado si volverán inmediatamente al salir del ejército.

También han declarado que BTS podría tomarse su tiempo para volver a lanzar un nuevo álbum y anunciar una gira mundial, pues el grupo debe definir el rumbo que tomará su proyecto musical en esta nueva etapa. Por lo mientras, los integrantes Jin y J-Hope ya tienen previstas varias actividades una vez que sus compañeros sean dados de alta.

J-Hope se presentará en el festival Lolapalooza en Berlín, mientras que Jin realizará su primera gira en solitario por ciudades de Asia, Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, hay rumores que circulan en las redes sociales sobre los posibles eventos de BTS en México para este año.

¿Jungkook de BTS vendrá a México?

A inicios de año comenzaron a circular rumores de que Suga y Jungkook de BTS podrían venir a México, esto después de que J-Hope confirmó su visita por primera vez al país con su gira "Hope on the stage". Además, las esperanzas de las fans aumentaron cuando se dio a conocer que el creador del grupo y ex CEO de BigHit viajó a la CDMX para presenciar sus conciertos.

Y, aunque no hay nada confirmado sobre los futuros planes de BTS una vez que estén fuera del ejército, se ha viralizado una imagen que anunciaría la gira en solitario de Jungkook y México estaría incluido, la supuesta sede del concierto sería el Estadio GNP a finales de año.

El Estadio GNP Seguros (CDMX) tiene capacidad para 63,500 personas y ha recibido a leyendas como:

??Taylor Swift

??Bruno Mars

??Coldplay

??RBD

??TWICE

??Shakira

??Metallica

??U2

??Madonna y más.

Ahora solo falta #JUNGKOOK ?

¡El escenario ya lo está esperando!



El rumor ha cobrado fuerza en redes sociales, aunque es una imagen editada; sin embargo, algunas cuentas conocidas entre los usuarios por dar anuncios de conciertos y posibles pistas, han publicado que podría ser una realidad, pero las fans invitan a informarse a través de las cuentas oficiales de BTS o la plataforma de Weverse. También hay rumores de que una supuesta Pop-Up Store del grupo en México a mediados de año.

Antes de su enlistamiento y durante las promociones de "Golden", entre las fans existió la creencia de que Jungkook realizaría una gira, pero ingresó al servicio militar junto con sus compañeros RM, Jimin y V.