Ni narcocorrido ni corrido tumbado, ¿a quién está dedicada la canción “Jefe de Jefes” de Los Tigres del Norte?

Ahora que el Gobierno en México ha descartado la posibilidad de interpretar corridos en los conciertos, aunque sean historias ficticias, pero si hacen apología al delito no se pueden cantar en los eventos, tal es el caso de “Jefe de jefes” de Los Tigres del Norte, una canción a la que le han adjudicado protagonistas, pero la verdad es que es una historia falsa.

Teodoro Bello Jaimes es el creador de la canción “Jefe de jefes”, el corrido que alimentó la fama de Los Tigres de Norte y que desde 1997 cuando se estrenó se convirtió en la favorita de millones de personas, todos los que apoyan la carrera de los músicos sinaloenses.

“Jefe de jefes” es el corrido que da a conocer las hazañas de un personaje que es respetado en su negocio, del cual no se revela de qué se trate, alguien a quien reciben cálidamente en ciudades y países, motivo por el que mucho se ha especulado que fue escrito para sujetos relacionados con el narcotráfico o actos ilícitos.

Según revelaron Los Tigres del Norte y su compositor estrella Teodoro Bello, quien es dueño de la letra de “Jefe de jefes”, el corrido no habla de ningún personaje de la vida real, aunque cabe destacar que se especuló que era para Miguel Ángel Félix Gallardo, pero los intérpretes y creador desmintieron esa información.

En el documental de Los Tigres del Norte “Historias que contar”, disponible en Amazon Prime Video, fue Teodoro Bello quien reveló que la canción “Jefe de jefes” la hizo por petición de Jorge Hernández, fundador y vocalista de la agrupación, ya que necesitaban un tema que superara a su sencillo “Pacas de a kilo” (también compuesta por Bello).

Teodoro Bello se puso en marcha a trabajar en la petición de Jorge Hernández quien reveló que para superar el éxito de “Pacas de a kilo”, era necesario un “Jefe de jefes”, idea que lo llevó hasta el resultado final y a la canción que se conoce actualmente y que también es interpretada por otras estrellas.

A mí me gustan los corridos

Porque son los hechos reales de nuestro pueblo

Sí, a mí también me gustan

Porque en ellos se canta la pura verdad

Pues ponlos, pues

¡Órale, ahí va!

Soy el jefe de jefes, señores

Me respetan a todos niveles

Ni mi nombre y mi fotografía

Nunca van a mirar en papeles

Porque a mí el periodista me quiere

Y si no, mi amistad se la pierde

Muchos pollos que apenas nacieron

Ya se quieren pelear con el gallo

Si pudieran estar a mi altura

Pues tendrían que pasar muchos años

Y no pienso dejarles el puesto

Donde yo me la paso ordenando

Mi trabajo y valor me ha costado

Manejarlos contactos que tengo

Muchos quieren escalar mi altura

Nomás miro que se van cayendo

Han querido arañar mi corona

Los que intentan, se han ido muriendo

Yo navego debajo del agua

Y también sé volar a la altura

Muchos creen que me busca el gobierno

Otros dicen que es pura mentira

Desde arriba nomás me divierto

Pues me gusta que así se confundan

En las cuentas se lleva una regla

Desde el uno llegar hasta el 100

El que quiera ser hombre derecho

Que se enseñe a mirar su nivel

Sin talento no busques grandeza

Porque nunca la vas a tener

Soy el jefe de jefes, señores

Y decirlo no es por presunción

Muchos grandes me piden favores

Porque saben que soy el mejor

Han buscado la sombra del árbol

Para que no les dé duro el sol