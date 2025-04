¡Un millón de pesos! José Eduardo Derbez revela que le piden dinero prestado

En el mundo del espectáculo hay amistades, anécdotas y deudas impensables. José Eduardo Derbez sorprendió en una entrevista para Exa al contar que un amigo suyo, con toda la calma del mundo, le pidió prestado un millón de pesos. Una cantidad que no cualquiera lleva en la bolsa, como él dijo bromeando entre risas.

“Así casual casual, me dice: ‘Oye, ¿tendrás un millón de pesos que me prestes?’”, relató el actor entre risas.

Lejos de molestarse, José Eduardo decidió responderle con ironía:

“Le dije: híjole, siempre los cargo en la bolsa, pero hoy sí los dejé en el buró… donde me agarras en otro momento, igual y sí’”, contó divertido.

La respuesta dejó claro que no se lo tomó en serio, aunque sí lo dejó con el ojo cuadrado. Aunque lo cuenta entre carcajadas, la situación no deja de ser incómoda. Prestar dinero a un amigo no siempre es una buena idea, y menos cuando la cifra parece sacada de una broma. El actor incluso comentó que a él le daría pena pedir para un taco, dejando ver lo absurdo del contraste.

“A mí el otro día me dio pena pedir para un taco porque se me olvidó la cartera… imagínate”, agregó, dejando claro lo surreal de la propuesta.

En la misma entrevista, la actriz Cassandra Sánchez Navarro del panel contó que una amiga le pidió 10 mil pesos, y que sí se los prestó. La diferencia es que esa persona se los devolvió sin que ella tuviera que pedírselos ni recordarle la deuda. “Hay que saber a qué amigos prestar dinero”, dijo con firmeza.

Y es que aunque hay amistades que cumplen sin problema, prestar dinero entre amigos puede volverse una apuesta arriesgada. A veces, una deuda puede terminar con años de confianza o sacar a la luz quién es quién cuando se trata de pagar. Por eso, antes de decir “sí”, muchos prefieren perder un amigo que perder el dinero.

¿Prestar o no prestar dinero a tus amigos? Pros y contras

Ya lo dijo José Eduardo: hay peticiones que no se pueden tomar en serio. Pero hay otras que, aunque parezcan pequeñas, pueden poner a prueba incluso las amistades más cercanas. Prestar dinero a un amigo no solo implica confianza, también implica saber si esa persona sabrá responder o si simplemente desaparecerá cuando llegue la hora de pagar.

Y no es un tema menor. Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2024, entre quienes no lograron cubrir sus gastos sin endeudarse, el 68.3% redujo sus pagos, pero 41.6% pidió dinero prestado a familiares o amistades. Es decir, muchas veces los amigos no solo son compañía, también son el banco de emergencia.

De acuerdo con un artículo de la organización NPR, donde entrevistaron a expertos en finanzas, existen pros y contras que deben tomarse en cuenta al momento de prestar dinero. Estos son algunos aspectos positivos de prestar dinero a un amigo:

Fortalece la relación en momentos clave si se maneja con transparencia y se cumple el acuerdo.

Apoyo emocional y financiero: para algunos, ayudar en una crisis genera satisfacción personal.

Puede ser una forma de retribuir si tú mismo recibiste ayuda en el pasado.

Pros y contras de prestarle dinero a un amigo.

Foto: Freepik

Contras y riesgos de prestar dinero a un amigo: