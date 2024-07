Horóscopo de Luna Menguante: signos que deben cerrar capítulos grises antes del 6 de julio

Julio inicia con la Luna Menguante, una etapa que nos invita a hacer cambios importantes en nuestra vida para lograr lo que deseamos, por ello debemos dejar de lado el miedo y poner en marcha ese plan que hemos postergado durante los últimos meses.

Sigue leyendo:

Afortunados, estos son los 5 signos occidentales del zodiaco con más suerte y fortuna desde hoy hasta el 5 de julio 2024

Horóscopos de Luna Menguante para julio

Cáncer

Felicidades, si cumples años. Con el Sol en tu signo, la vida te sonríe, y decidas lo que decidas, acertarás. Te aguarda un maravilloso e inolvidable viaje en el que disfrutarás de lo lindo.

Piscis

Los buenos aspectos que te hacen los planetas Venus y Mercurio potencian tu carisma y tu habilidad natural para conectar emocionalmente con los demás, lo que te permitirá adaptarte a cualquier situación.

Leo

Tu gran capacidad comunicadora te permitirá llegar a acuerdos importantes. Necesitas tomarte la vida con más calma y no descuidar el ocio ni las relaciones sociales. Tengas o no pareja estable, el destino te reserva una agradable sorpresa en el amor…

Tauro

Hoy no vas a dudar en movilizar toda la energía que te transmite el planeta #Marte, transitando por tu signo, y los resultados no van a defraudarte. Tu carisma y poder de seducción están en alza.

Aries

La Luna menguando te invita a cerrar definitivamente esos capítulos grises que han empañado tu vida en los últimos tiempos y a abrirte a nuevas y atractivas experiencias. La suerte está contigo en todo lo que hagas…

Sagitario

Puede que tus planes inmediatos no se cumplan, pero si contienes tu impaciencia podrás retomarlos en breve. En el amor, controla tu impulsividad a la hora de decir lo que piensas. Apuesta por tus corazonadas.

Acuario

Puedes tener temas pendientes que no terminas de zanjar y que te inquietan. Sentirás la necesidad de alejarte de todas las presiones que te arrebatan la tranquilidad y de estar solo para reflexionar y tomar las decisiones que necesitas en este momento.

Géminis

Con la Luna transitando por tu signo hoy, es un buen momento para liberarte de todo aquello que te está impidiendo avanzar en la dirección de tus sueños: vínculos nocivos, emociones negativas, personas tóxicas…

Libra

No tendrás miedo a embarcarte en proyectos nuevos, pero ten cautela porque pueden surgir malentendidos que lo compliquen todo. Si tienes personas a tu cargo, no es buen momento para plantearles nuevas exigencias; evita enfrentamientos.

Virgo

Aunque los resultados no sean al 100 los que tú esperabas, tienes q valorar todo lo q has conseguido y controlar esa tendencia al perfeccionismo. La imaginación no es tu punto fuerte, pero la suplirás con una gran capacidad d trabajo, y los éxitos llegarán pronto… Confía

Escorpio

Hoy destacarás por tu don de palabra, y estás dispuesto a dejar atrás reproches y malentendidos que te alejan de los que quieres para disfrutar con intensidad de la vida. Cualquier cambio que lleves a cabo en tu vida será positivo.

Capricornio

Tus iniciativas van por buen camino, pero no quieras abarcar más de lo que puedes. Los pequeños detalles y atenciones serán tus aliados para iniciar o consolidar una relación. Pueden llegar nuevas oportunidades que te permitan mejorar tus ingresos.