Influencer española llama a Ángela Aguilar la "Beyonce mexicana" y la tunden en redes: "dejo de seguirte"

La influencer española Marta Camín se volvió tendencia en las últimas horas, esto después de publicar un video en redes sociales en el que habló sobre el estilo de Ángela Aguilar del que aseguró que combina la cultura mexicana con lo moderno y vanguardista; sin embargo, evitó hablar de la polémica que envuelve a la ahora esposa de Christian Nodal por su matrimonio con el cantante, pero de todas formas sus seguidores estallaron en su contra.

Marta Carmín habla sobre el estilo de Ángela Aguilar sin mencionar la polémica y le llueven críticas

"Es que son preciosísimos", fue el mensaje que la influencer compartió en su nuevo video, mismo en el que aseguró que ella está "enganchada al chisme de Ángela Aguilar y Christian Nodal". A diferencia de otros creadores de contenido o internautas furiosos con los recién casados, Marta Camín aseguró que gracias a la polémica ella tuvo la oportunidad de conocer y aplaudir los icónicos looks de la hija de Pepe Aguilar y los llenó de halagos sin pensar que terminaría siendo criticada.

Sigue leyendo:

Muere Juanita Lira, influencer de 30 años, era experta en vida saludable y transmitía mensajes de esperanza

Joven hace llorar a todo TikTok tras visitar a su papá en su trabajo, ¡no lo pudo acompañar en su graduación!: VIDEO

Trató de no juzgar las decisiones de los cantantes por la edad que tienen. (Foto: IG @immartacamin)

¿Podemos hablar de los vestidos y corsés que lleva esta mujer?", se preguntó antes de salir en defensa de los más representantes exponentes del regional mexicano. En sus palabras, afirmó que no iba a hablar sobre si está bien o no lo que hicieron al llegar al altar, pues cada uno tiene 20 y 25 años, "sí, es padre, pero tiene 25 años", agregó y fue este comentario el que sus seguidores de redes sociales no tomaron nada bien, pese a que el resto del cilp se concentró en hablar de los outfits de Ángela Aguilar.

"Qué brutalidad es esta, lo bien que lo hace esta muchacha; mezcla la tradición con la modernidad a la perfección", dijo al destacar que los vestidos que usa la recién casada son preciosos, "es Beyonce a la mexicana", agregó en su crítica al destacar que su imagen es maravillosa con marcas mexicanas.

¿Qué pasó con la influencer Marta Camín y Ángela Aguilar?

Luego que su video se hizo viral en redes sociales, muchos internautas salieron a criticarla por no hablar de la polémica, mientras que otros más defendieron a la española, ya que no quería meterse en polémicas, sino en hablar del estilo de la nieta de Flor Silvestre, pues Marta Camín se dedica a hablar de moda.

Los comentarios no fueron nada buenos para la influencer. (Foto: IG @immartacamin)

"En México están funadisimos y nadie los quiere", "Yo quisiera saber en qué momento hablaste de su vida personal para que la gente en los comentarios esté tan atacada", "dejo de seguirte", "yo tengo 19 y se que está mal meterse en un relación, y peor si hay una hija de por medio", "fan de su relación, no son chiquillos, yo tengo 24 y sé perfectamente lo que hago, no se excusa" y "Aquí hablamos de moda, que esta mujer tiene unos trajes impresionantes y a saber cuánto cuestan todas estas obras de arte", se lee en la sección de comentarios.