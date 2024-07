Influencer española critica el uniforme de México para París 2024: "¿qué es esto?"

Marta Camín es una influencer española dedicada a la creación de contenido con las últimas tendencias de moda en el mundo, pero en camino a los Juegos Olímpicos se he dedicado a comentar algunos uniformes con los que los atletas se presentarán en la ceremonia de inauguración. El primero en criticar fue el de su país, España, donde aseguró que fue una mala decisión en comparación con otros como el de Mongolia, y ahora fue el turno de México y Guatemala.

Influencer española critica el uniforme de México para los Juegos Olímpicos

Hace unas horas, la creadora de contenido reapareció en redes tras las peticiones de sus seguidores para que comentara el uniforme de México para París 2024 y sus palabras fueron duras. En los primeros segundos, afirmó que el diseño que se presentó "es mucho peor que el de España", donde volvió a lanzar la crítica contra su país. Mientras cambiaba de fotos y mostraba las mexicanas, Marta Carmín no dejaba de preguntarse: "¿qué es esto?".

"De verdad, ¿qué es esto? Yo puedo entender el color rosa porque es un rosa muy característico de México. Es que no tengo palabras para definir esto, bueno, realmente sí tengo muchas, pero aquí no las puedo decir", comentó en su video, que ya es viral.

Luego de estas palabras y de exponer el uniforme de chamarra blanca, detalles en rosa mexicano y el ángel de la Independencia estampado, Marta Camín aseguró que lo peor de la selección de uniformes para los mexicanos es el traje negro y fue en este look donde no tuvo reparos y no se censuró sobre nada.

"Lo peor de todo es el traje del inaugural; es el traje de un streamer en una boda, seamos realistas, o sea, es que ni el tejido, México lo siento mucho, de verdad", añadió a su crítica. Después de este comentario con el que muchos internautas coincidieron, la experta en moda destacó que hay malas costuras que se suman al diseño. "Encima me pasa como con España, porque en México hay muchísimo diseño, muy bueno, con una raíz cultural súper interesante y se les ocurre hacer esto".

Marta Camín arremete contra los uniformes de México y Guatemala para Paris 2024

En el mismo video, la influencer también se lanzó contra Guatemala de quien dijo que, en comparación con el uniforme de México, tuvieron una peor elección. "Hay uno que está peor que vosotros, que es Guatemala. Creo que las imágenes están hablando por sí solas. Es que parecen los disfraces que hacen en los colegios para las fiestas de graduación", señaló mientras aseguraba que había tantas cosas malas en este look que no podía ni enlistarlas.