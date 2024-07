París vive su primera historia de amor: los olímpicos Pablo Simonet y Pilar Campoy se comprometen: FOTOS

Los deportistas ya se encuentran concentrados en las villas olímpicas para vivir unas Olimpiadas más en la historia del deporte. Como es costumbre, a lo largo del mes olímpico se viven infinidad de historias que ponen a la gente con la piel chinita. En esta ocasión se vivió una pedida de matrimonio previo a dar inicio a la actividad en París 2024.

Pablo Simonet y Pilar Campoy fueron los encargados de robarse las miradas del mundo entero al vivir un momento que nunca olvidarán. El jugador de handball de la selección argentina le pediría ser su esposa a la jugadora de hockey sobre hierba. La pedida se presentó a tan solo dos días de comenzar la justa olímpica en la ciudad del amor. Que mejor lugar par pedir la mano de alguien que previo a vivir unos Juegos Olímpicos en la capital del amor en el mundo.

Sigue leyendo:

¿Quién es Alejandra Valencia, la atleta de Tiro con Arco que representa a México en París?

¿Quién es Emiliano Hernández el pentatleta mexicano que debuta en Juegos Olímpicos?

Sin importar cómo les va a ir en las competencias deportivas, Argentina comenzó con el pie derecho su historia en los olímpicos de París. Simonet y Campoy decidieron dar un paso más en su vida al comprometerse a dos días de dar inicio a los Juegos Olímpicos de París de forma oficial. el jugador de handball y la jugadora de Las Leonas comenzarán a planear su boda después de terminar su participación en los JJOO.

Pablo y Pilar comenzaron su historia de amor en el 2015. Su vida amorosa siempre ha sido relacionada con los Juegos Olímpicos por lo que no había mejor forma de dar el siguiente paso que antes de comenzar la actividad deportiva en la ciudad del amor. La primera vez que compartieron concentración para los JJOO fue en Río 2016, desde entonces han sigo testigos de un amor y éxito deportivo juntos.

El jugador de handball compartió una publicación donde se muestra el video preciso en el que le pide dar el siguiente paso en su relación. Ahora quiere que sean marido y mujer. El video donde se muestra cómo le dice que sí y le entrega el anillo. Esta publicación venía acompañado con un mensaje donde demuestra lo mucho que la ama.

"La mujer de mi vida me dio el sí. En el lugar soñado, donde surgió todo y donde tanto luchamos por estar. La felicidad es total, gracias amigos/as, y pocos cómplices por hacer esto especial y poder guardarnos estopara siempre. París is always a good idea", expresó Pablo a través de su cuenta de Instagram.