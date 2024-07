Joven hace llorar a todo TikTok tras visitar a su papá en su trabajo, ¡no lo pudo acompañar en su graduación!: VIDEO

Los videos virales de TikTok nos conmueven todo el tiempo, ya sea por un perrito haciendo cosas tiernas o por esas historias que nos tocan el corazón, tal y como ocurrió hace unos días en la plataforma, cuando un joven se hizo viral e hizo llorar a miles de internautas con el increíble gesto que tuvo con su papá, un empleado de una supermercado en el área de pasteles, al irlo a visitar con toga y birrete, ya que él no pudo acompañarlo el día de su graduación.

Joven se hace viral por ir al trabajo de su papá para sorprenderlo tras graduarse

En Tiktok se ha hecho viral un video que muestra el momento en el que un joven que, tras salir de su ceremonia de graduación, no dudó en ir a sorprender a su papá, quien lamentablemente no lo pudo acompañar porque tenía que trabajar. Aun así su hijo lo hizo parte del importante día al ir con su toga, birrete y diploma de graduado para sorprender al hombre que le dio la vida, pero sobre todo para darle las gracias porque su esfuerzo fue el que le aseguró sus estudios.

Fue el usuario @gallardokenay quien compartió el video que ya acumula más de seis millones de reproducciones tan sólo en la plataforma china. Las imágenes muestran a un joven visitando un supermercado lleno de gente, rápidamente camina a la zona de pasteles para encontrare con su papá, quien al verlo desde la zona de cocina se olvida de todo lo que hacía para correr a abrazar a su hijo.

El momento tocó el corazón de muchos por el abrazo que duró muchos segundos y también porque el honrado trabajador no pudo evitar romper en llanto y sentir orgullo al ver a su hijo cumplir el logro en sus estudios. Por supuesto, los presentes en la tienda también fueron testigos de este momento y rápidamente sonrieron de felicidad al ver el amor entre padre e hijo, incluso los aplausos se hicieron presentes.

Tras el tierno hecho, TikTok estalló con comentarios como "(No) el hijo del panadero; (sí) el papá del licenciado", "yo estaría ahí con mi charola de bolillos llore y llore", "odio llorar por desconocidos, pero qué orgullo para ti papá", "las empresas jamás deben permitir que los padres falten a este tipo de eventos de sus hijos, el tiempo nunca se recupera", "alguien más llorando por extraños a las 8am" y "yo me titulé ayer y mi papá no estuvo porque se fue al cielo, disfruta mucho al tuyo que se ve está orgulloso de ti".