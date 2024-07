"Hello World": El profundo mensaje de la canción que canta Gwen Stefani para los Juegos Olímpicos

La cantante, compositora, y diseñadora de moda estadounidense, Gwen Stefani, es famosa internacionalmente por ser la vocalista principal de la banda de Pop-Rock No Doubt, con quienes lanzó éxitos como "Don't Speak", "Just a Girl" y "Hey Baby". Sin embargo, también ha logrado destacar en como solista con canciones como "Hollaback Girl" o "What You Waiting For?", las cuales fueron muy elogiadas por el público.

Además, recientemente Gwen Stefani fue la encargada de interpretar la canción principal de los Juegos Olímpicos junto con el cantante Anderson .Paak, quien es por su estilo único que fusiona elementos de R&B, Funk, Soul y Hip-hop. La canción se titulada "Hello World" y actualmente cuenta con más de un millón de visitas.

(Créditos: Instagram / @gwenstefani)

¿De qué habla la canción de los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos y The Coca-Cola Company se unieron a artistas como Ryan Tedder, Gwen Stefani y Anderson .Paak para crear una canción como "Hello World", la cual celebra la magia que ocurre cuando el mundo se reúne en este evento deportivo. De hecho, la letra habla de unidad, pasión y superación.

"Deslízate en el escenario mundial. Nada puede dividirnos cuando estamos en una página. Podemos desafiar las probabilidades y abrirnos camino. Cuando nos vinculamos, es un vínculo que nunca puede romperse", se escucha en una parte de la canción escrita por Ryan Tedder, quien es conocido por ser el vocalista principal de la banda OneRepublic.

Gwen Stefani agradece por su colaboración para los Juegos Olímpicos

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gwen Stefani, quien encabezó el festival Coachella 2024, agradeció ser elegida como una de las voces de "Hello World", canción creada para París 2024. "Me siento muy honrada de haber colaborado en “Hello World” junto a Anderson .Paak para los Juegos Olímpicos. Escúchenlo ahora", detalló.

Por su parte, Anderson .Paak también se mostró muy emocionado e invitó a todos a escuchar la canción que unió a Juegos Olímpicos y The Coca-Cola Company.

