Profesión Peligro: Un homenaje a los dobles de riesgo

Colt Seavers es doble de riesgo del actor de acción del momento, pero su vida cambia radicalmente después de un accidente que aparentemente termina su carrera, un día la llamada de la producción que dirige su exnovia reaviva sus ganas por volver a escena, sin embargo, para volver a conectar con ella deberá usar todas sus habilidades para salvar la película dentro y fuera del set.

Mientras uno descubre más acerca del quehacer cinematográfico entiende que sin importar el género, la profundidad de la historia, el presupuesto y el tamaño de la producción, la realización de una cinta es una labor ardua compuesta de elementos a lo cuales no siempre se les da la atención y aún más importante el reconocimiento que merecen, cuando el cine rinde homenaje por medio de la ficción o la recapitulación de ciertos eventos todos esos valores de producción que pasamos por alto en un sola palabra, es increíble.

The Fall Guy (Profesión Peligro), es un emocionante recordatorio de que en la industria cinematográfica ningún cargo es pequeño, si bien la película es una comedia bastante bien lograda, David Leitch rinde un homenaje lleno de pasión hacia los dobles de riesgo, resulta imposible no disfrutar de la cinta, en gran medida es por el compromiso de Letich, su dirección se siente más madura respecto a sus últimas cintas, dejando de un lado el CGI y con una atención especial en la secuencias de acción, sin duda, el tiempo que lleva haciendo cine no ha sido en vano.

Ryan Gosling y David Leitch en el detrás de cámaras de Profesión Peligro.

Créditos: Universal Pictures

Las secuencias de acción, no solo las persecuciones se filman magistralmente, las escenas de peleas cuerpo a cuerpo tienen un manejo de cámaras, sin olvidar momentos de la cinta donde podemos ver la preparación tras las caídas, acrobacias y choques, como fan del cine de acción disfrute cada escena.

La selección musical de la cinta es excelente, por su parte la banda sonora de Dominic Lewis brilla en los momentos justos haciendo que las acciones te mantengan al borde del asiento, Winston Duke, Stephanie Hsu, Aaron Taylor-Johson, Hannah Waddingham son agregados estupendos, por supuesto Ryan Gosling y Emily Blunt se llevan cada escena con su increíble química en pantalla, ambos dan interpretaciones atinadas con momentos divertidos y emotivos.

En conclusión, Profesión Peligro es el paquete completo, romance, diversión y acción en perfecto balance, el carisma de Ryan Gosling y el encanto de Emily Blunt nos regalan una excelente química en pantalla, te ríes, suspiras e incluso lloras un poco con ellos, Leitch se muestra más confiado y con más experiencia, la cinta por momentos pierde ritmo, pero en ningún momento peca de aburrida, el despliegue técnico es de primer nivel, los diálogos y citas de películas son un disfrute para cualquier cinéfilo y el desenlace es simple divertido, sin duda una de las cintas más entretenidas de los últimos años.

Por Fabio Castellanos

Universidad Anáhuac

Lic. En Comunicación

XG