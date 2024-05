"Vapor a Presión": Un Retrato Cinematográfico de la Policía en México

La búsqueda de materializar lo que se encuentra en el reino de la mente a través del cine es una experiencia interesante, ardua y altamente gratificante, en este reportaje hablaremos de la producción del cortometraje “Vapor a Presión” realizado en el marco de la especialidad de cine en la Universidad Anáhuac. Este cortometraje fue producido por Rodrigo Díaz Cerro y dirigido por Jack Giffords Catarivas bajo el apoyo y guía de sus maestros de la especialidad. El resultado fue la producción de un retrato de la policía en México y una historia en la que uno se encontrara transportado a un mundo simil al nuestro, conoceremos ahí a Bill y Ray, dos detectives retirados de la fuerza policiaca al perseguir a esta mente maestra del crimen la cual tiene sus garras dentro de la misma.

Al realizar este cortometraje se pudieron reconocer oportunidades y desafíos como distintas caras de la misma moneda, ante imprevistos como limitaciones por el espacio de rodaje, surgieron soluciones las cuales proveyeron parte de la estética y magia que tiene la fotografía del cortometraje. El desempeño de los miembros del equipo fue excelso, fueron propositivos y profesionales, desempeñando de una manera que agregó valor al cortometraje.

Poster: "Vapor a Presión"

El encontrar cómo plasmar la magia del guión a la pantalla es algo que se tiene que practicar y perseguir como el artista viendo su pintura en el lienzo blanco enfrente de él. Esta realización llega al director como la emoción que conlleva recoger el pincel, visionando lo necesario para transmitir al espectador aquello que tiene en la mente, este proceso es algo que se define definitivamente como arte. Durante el rodaje, se presenta la posibilidad de ejercitar este músculo en numerosas ocasiones, y los miembros creativos del rodaje se encuentran agradecidos por haber tenido esa oportunidad.

El rodaje del cortometraje fue precedido por una extensa investigación de año y medio. Esta investigación se centró inicialmente en la corrupción en las instituciones policiales a nivel nacional e internacional. Su objetivo era explorar la percepción de la policía desde la perspectiva del ciudadano común. Los hallazgos revelaron que en México, en particular, existe una marcada desconfianza hacia la policía, al nivel que la mayoría de los encuestados a través de encuestas online respondieron que profesaban igual desconfianza hacia los policías y los criminales, reflejando el alarmante estado actual de cómo se valoran y cómo se siente la población hacia el policía promedio.

Se buscó usar el diálogo ciceroniano para promover el desarrollo de personaje y como herramienta expositiva para enseñar al público el pasado de estos personajes, se hizo una investigación del uso de cámara para crear encuadres los cuales combinados con planos cerrados están diseñados para provocar claustrofobia y tensión dentro del espectador. Estos planos cerrados ayudaron también dentro del siguiente punto investigado el cual es el la exploración del cuerpo masculino a través de la cámara, la búsqueda de retratar la topografía del cuerpo de los personajes permitió mostrar su pasado, por lo que han vivido, estas mismas tomas transmitían el lenguaje corporal de los policías retirados, hablando más con sus cuerpos que con sus palabras.

El cine estudiantil es un terreno fértil para la incubación de talento y la exploración creativa en el ámbito cinematográfico. Este no solo representa una expresión artística en sí misma, sino que también desempeña un papel fundamental en la formación académica y profesional de los futuros cineastas. Los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar con diversas técnicas, géneros y narrativas, desarrollando así su propio estilo y voz como creadores audiovisuales. Este proceso de aprendizaje práctico no solo fortalece las habilidades técnicas y artísticas, sino que también inculca valores fundamentales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la capacidad de comunicar ideas de manera efectiva. El cine estudiantil no solo alimenta la pasión por el cine, sino que también prepara a los jóvenes cineastas para enfrentar los desafíos y exigencias de la industria cinematográfica.

