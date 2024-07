"Mi primera chamba": reportera comete error en vivo, pensó que era grabado, estaba al aire y se le salió una grosería: VIDEO

En redes sociales volvió a hacerse viral un error en televisión, así fue cómo a una reportera "se le salió" una grosería en vivo y esto ocurrió porque pensó que sería una cápsula grabada pero en realidad estaba en un enlace al aire, por lo que este bochornoso momento fue visto a nivel nacional. Hay quienes defienden a la chica y otros culpan a la producción y más adelante te explicamos por qué.

La conductora actuó normal pero usuarios no dejaron pasar el momento | Foto: X @EsdeProfugos

Reportera comete error en vivo: pensó que era grabado pero estaba al aire y se le salió una grosería

En un clip que circula en X se observa el preciso momento en el que una conductora de N+ le da entrada a la reportera, quien inició tal y como debía hacerse el enlace pero posteriormente comenzó a reír después de un error que tuvo al hablar y señaló que prefería cuando era en vivo.

"Cuéntanos cuál es el panorama actualmente", dice la presentadora del noticiero y posteriormente aparece la reportera en la pantalla, quien comienza diciendo "Nos encontramos ahora, justamente en frente, me gusta más cuando es en vivo chinga" y posteriormente sigue hablando como si estuviera ensayando.

"Hubo fallas", reacciona conductora tras error de reportera

Después de ver la graciosa introducción de la reportera, la conductora no tuvo más que disimular que la situación se había salido de control y que evidentemente había ocurrido una falla, por lo que señaló que más tarde retomarían la comunicación. Mientras que al fondo desaparecieron rápidamente la imagen de la chica.

Por su parte, internautas señalan que no fue error de la reportera, si no de la persona encargada de controles en la producción, pues esa persona puso en pantalla el material que no correspondía al enlace en vivo, pues aunque el reportaje no era en vivo, al parecer ya tenían el momento grabado como si fuera al aire pero habría puesto el video equivocado.

"En otros tiempos hubieran corrido a la reportera por ese error", "Primer y último día", "Se notaba que era su primera chamba", "Avísenme", "Llegando a la oficina la van a mandar a que visite RH", fueron algunos de los comentarios de usuarios de X.