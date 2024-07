Juegan a otro nivel: jóvenes proyectan partido de FIFA en un edificio para disfrutar de una buena partida | VIDEO

La pasión por los videojuegos puede llevar a las personas a hacer cosas extremas como retos o apuestas, pero también planes fuera de lo común para disfrutar de una tarde con amigos. En muchas ocasiones, los amantes de los videojuegos buscan la pantalla más grande o con más definición posible para disfrutar de las gráficas. En esta ocasión dos jóvenes llevaron la experiencia de jugar 'FIFA' a otro nivel. Lo proyectaron sobre el edificio de enfrente. El video se volvió viral.

Dos jóvenes en Turquía fueron los encargados de revelarle al mundo la forma en la que se puede llevar a jugar 'FIFA' u otro videojuego a otro nivel. El video se convirtió en viral ya que pocas personas pueden o se atreven a poner su partida en un escenario tan grande como una de las paredes de un edificio.

Sigue leyendo:

¿Tía o hater? Mujer se hace viral por pisarle el vestido de novia a su sobrina, ¡la mandó a sentarse! | VIDEO

Mujer confundió la casa de un vecino con un cibercafé e hizo la tarea ahí por un año

Los jóvenes proyectaron el partido en el edificio de enfrente (X: siyahsancakx)

Una partida de FIFA a otro nivel

Cuando se pensaba que se había visto todo, llegaron dos jóvenes para mostrar una nueva forma de jugar FIFA, eso sí, privacidad en este juego no existe, por lo que se recomienda no perder por goleada y no gritar mucho. Lo que es una realidad es que el video se volvió viral en redes sociales al juntar más de un millón de reproducciones en X.

En el video se puede ver a dos personas sentadas en la terraza de su departamento. En un inicio aparecen solos, pero la toma empieza a girar para apuntar el edificio que tienen enfrente. En ese momento se puede ver cómo aparece el partido de FIFA proyectado sobre la pared. Los jóvenes se ven concentrados en el juego sin importar que la proyección da a unas ventanas abiertas.

Este momento surrealista ocurrió en Turquía, para ser más precisos en Izmir, pero la gente en todo el mundo se dio un momento para reaccionar a la gran jugada que tuvieron para vivir un partido de FIFA de la mejor manera posible. Entre las reacciones se encuentran algunos reconocen que es una gran idea, mientras que otros dejan claro que se necesita un buen proyectos.

"Brillante idea. Me pregunto por qué nadie pensó en eso en todos estos años", "Poco se habla de lo bueno que debe ser le proyector", "Bien jugado", "Haré lo mismo lo antes posible", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación original del momento vivido en Turquía.