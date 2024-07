¿Le hicieron brujería? Mhoni Vidente revela que ruptura con Irina Baeva es por un trabajo contra Gabriel Soto

Gabriel Soto e Irina Baeva dieron a conocer el final de su relación. En sus redes sociales, el actor dio a conocer de manera pública que ya están separados y en comentarios posteriores, dijo que ese "amor dura lo que tiene que durar y a veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido".

Hasta el momento no se han dado razones específicas de por qué llegaron a esta separación, por lo que numerosos periodistas especializados y otras personas ligadas a la farándula han dado a conocer sus propias versiones de lo que supuestamente sucedió con ese amor.

Por ejemplo, Mhoni Vidente dio a conocer en una lectura de cartas que el sol indicaría que Gabriel Soto podría estar en problemas porque tendría un supuesto amor despechado en otra parte de la República, probablemente en el caribe, y es desde ahí donde vienen las malas energías.

Concretamente dio a conocer que se trata de un trabajo de brujería, sin especificar de qué tipo. Aseguró que es por este proceso que Gabriel Soto ha empezado a tener problemas en la relación con Irina Baeva, mismas que lo alejaron poco a poco.

"La carta del sol me dice que alguien le estuvo haciendo brujería, una mujer de Playa del Carmen o de Cancún; hay una mujer despechada con Gabriel Soto, por eso no hay que prometer lo que no se va a cumplir. Tuvo una brujería muy fuerte, por eso ha tenido problemas con su novia la rusa"