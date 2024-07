Princesa Sheikha Mahra de Dubái le pide el divorcio a su esposo en una publicación de Instagram

La realeza de Dubái ha sido sacudida por una noticia sorprendente. La princesa Sheikha Mahra, hija de 30 años del gobernante de Dubái, ha anunciado su supuesto divorcio de Mohammed Bin Rashid bin Mana Al Maktoum a través de un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram. Este hecho ha generado una ola de reacciones en los Emiratos Árabes Unidos y alrededor del mundo.

El mensaje de Sheikha Mahra no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones. En su post, declaró: "Querido esposo, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu ex mujer". Este anuncio público llegó apenas dos meses después del nacimiento de su primer hijo, una niña nacida en mayo de este año.

Acababan de tener una hija. Foto: @hhshmahra / Instagram.

¿La separación de Sheikha Mahra es real?

El post rápidamente se volvió viral y provocó una serie de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron la valentía de la princesa por tomar una postura firme y defender su valía. Sin embargo, también surgieron especulaciones sobre la autenticidad del mensaje, con algunos usuarios sugiriendo que la cuenta de la princesa podría haber sido hackeada. Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial de la Casa de Maktoum, la familia real que gobierna Dubái.

El mensaje es contundente. Foto: @hhshmahra / Instagram.

Sheikha Mahra y Mohammed se casaron oficialmente en mayo de 2023. Su matrimonio, sin embargo, ha sido breve y marcado por este abrupto final. Tras el anuncio, ambos han dejado de seguirse en las redes sociales y han eliminado las publicaciones en las que aparecían juntos.

¿Sheikha Mahra se puede divorciar de Mohammed?

La vida de la princesa Sheikha Mahra ha estado siempre bajo el ojo público. Es hija de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gobernante de Dubái y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. Sheikha Mahra se graduó en Relaciones Internacionales en una universidad londinense y ha sido una firme defensora de los derechos de la mujer.

Borró todas las fotos que tenía con él. Foto: @hhshmahra / Instagram.

Por otro lado, Mohammed Bin Rashid bin Mana Al Maktoum es conocido por su presencia en el mundo empresarial y sus conexiones con figuras prominentes, incluyendo al legendario futbolista Ronaldinho y al controvertido personaje de las redes sociales Andrew Tate.

La acusación hecha por Sheikha es muy grave, pues aunque en los Emiratos Árabes Unidos el adulterio es motivo legal para divorciarse en los EAU, también es considerado un delito penal. Sin embargo, un divorcio de mutuo acuerdo puede ser finalizado en tan solo un mes, si ambas partes están de acuerdo y no se requiere un motivo legal específico.