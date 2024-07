Descubre cómo eliminar las garrapatas de tus perros y gatos

Las garrapatas son parásitos que succionan la sangre de otros animales luego de quedarse sujetas firmemente a su piel. Especialistas de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals los describen como insectos de ocho patas con un cuerpo en forma de huevo que se expande y oscurece al llenarse.

Principalmente se quedan adheridas a la piel de perros y gatos, aunque es menos frecuente que afecten a tus compañeros felinos. Retirarlas a tiempo, de forma rápida y correcta es importante, puesyo que pueden transmitir infecciones como la enfermedad de Lyme, babesiosis y ehrlichiosis.

Para quitarle una garrapata a tu perro, se recomienda utilizar pinzas de punta fina, pues estas ayudarán a evitar desgarrar el cuerpo del parásito y propagar enfermedades en la zona de la picadura.

Hay que prestar mucho cuidado para quitar estos parásitos de tus mascotas. Fuente: El Heraldo de México

El primer paso para retirar a la garrapata del cuerpo de nuestra mascota es separar su pelaje, tomar al insecto lo más cerca posible de la piel y tirar cuidadosamente hacia arriba con un movimiento constante.

El modo de quitar garrapatas en gatos

Aunque es menos frecuente que en perros, si los gatos tienen acceso al aire libre son propensas a ser afectadas por este molesto parásito.

Es por eso que se precisan guantes, herramientas para quitar garrapatas, toallas antisépticas y recipientes para desechar los insectos, son algunas de las cosas que la marca de alimento para mascotas recomienda para quitar estos parásitos de la piel de tus felinos domésticos.

Al igual que con los perros, es importante tener cuidado de no dejar las piezas bucales del insecto enterradas en la piel del gato, pues podría provocar una infección.

Los especialistas señalan que nunca es recomendable quitar una garrapata sin herramientas especializadas, por lo que, en caso de no contar con ellas, lo mejor siempre será acudir al veterinario.

