Descubre cómo llegar a “La Playita”, la playa que está a solo 3 horas y media de la CDMX

Si eres de las personas que ama ir a la playa, pero vives en la Ciudad de México y no tienes tiempo para viajar tan lejos, existe una opción a menos de cuatro horas llamada “La Playita" Beach Club, donde puedes disfrutar del agua, el sol y la mejor hospitalidad por un bajo precio.

El lugar está cerca de San Miguel de Allende y cuenta con jacuzzi termal, camastros para tomar el sol, exquisitos cocteles y una gastronomía que deleitará tu paladar. Además, es ideal para acudir con familia, amigos o tu pareja, ya que aceptan a menores de edad.

Sigue leyendo:

3 cafeterías pet friendly en la CDMX a las que puedes ir estas vacaciones de Semana Santa

Cuentan con camastros. (Créditos: Instagram / @laplayitabeachclub)

¿Qué costo tiene el acceso a “La Playita”?

De lunes a jueves, el precio para adultos y niños mayores de 12 años es de 600 pesos. Con este acceso, 300 pesos aplican a favor de tu consumo y tienes puedes usar el área de camastros, el jacuzzi termal y tienes derecho a una toalla.

Mientras tanto, de viernes a domingo, el precio para adultos y niños de más de 12 años sube a 800 pesos. Con 500 a favor de tu consumo, acceso a camastros, jacuzzi termal y una toalla.

Todos los días, los niños menores de 12 años acceden sin costo alguno, por lo que es una excelente opción para acudir en familia. Además, cuentan con un área especial para familias y otro más exclusivo solo para adultos.

Sigue leyendo:

Estos son los 7 mejores hoteles de lujo de México para disfrutar de las mejores vacaciones

(Créditos: www.laplayitabeachclub.com)

¿Cómo llegar a "La Playita"? ¿Cuáles son los horarios

La Playita está ubicada cerca de la carretera San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo en el kilómetro 3.5 en el interior del Valle de los Senderos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Se encuentra a tres horas y media de la Ciudad de México, pero en días de tráfico puede aumentar.

Sin embargo, se recomienda llegar con tiempo al lugar, pues cuentan con un horario de 10 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a domingo. Además, es mejor visitarlos entre semana, ya que hay menos gente y es más económico.

Sigue leyendo:

Tres destinos en México que deberías visitar en 2024 porque tiene precios bajos gracias a la baja inflación

Tienen un jacuzzi. (Créditos: Instagram / @laplayitabeachclub)

Preguntas frecuentes sobe "La Playita":

Reservación:

Aunque no es necesario hacer reservación, se recomienda hacerla para no asegurar tu lugar, pues cuentan con un espacio limitado. Sin embargo, si solamente deseas acceder al restaurante esto no es necesario.

Formas de pago:

En el lugar, se acepta dinero en efectivo, tarjetas de crédito o débito, por lo que no tendrás que preocuparte al respecto.

Eventos:

Si te interesa reservar para un evento social también es posible, pero tendrás que comunicarte a su teléfono +52 415 140 0260 o mandar un correo a holalaplayita@gmail.com.