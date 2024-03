3 cafeterías pet friendly en la CDMX a las que puedes ir estas vacaciones de Semana Santa

Contrario a lo que se podría pensar, quedarse en la Ciudad de México (CDMX) en periodos como las vacaciones de Semana Santa no es tan aburrido como parece. De hecho, existen planes en los que no sólo podrás incluir a tus amistades y seres queridos, sino hasta a tus lomitos. Te contamos de tres cafeterías pet friendly en donde puedes acudir con ellos.

Recordemos que el término "pet friendly" se aplica en todos aquellos lugares en los que se permite la entrada con mascotas. Esto, especialmente si se trata de perritos que en determinados sitios hasta podrán disfrutar de productos especiales para ellos. Así que toma nota.

1. Cardinal Casa de Café

Tiene dos sucursales. Créditos: Instagram.

Para arrancar este listado de cafeterías pet friendly en la capital del país tenemos nada más y nada menos que a "Chiquito Café". Se trata de un proyecto que nació como una creación de tres amigos que pese a tener distintas profesiones, encontraron un punto en común: el café.

En dicho establecimiento podrás disfrutar a lado de tu lomito de una gran variedad de sabores que se encuentran en sus múltiples platillos y bebidas. Lo mejor de todo es que según su cuenta de Instagram, tiene dos sucursales:

•Córdoba 132 en la colonia Roma

•Campeche 346 en la colonia Hipódromo Condesa

2. Café my Love

Vende paletas para tus lomitos. Créditos: Instagram.

Y si de cafeterías pet friendly se trata no se podría omitir en esta lista al "Café my Love", un sitio localizado en avenida Colonia Del Valle 618 que además de sus deliciosas ofertas, no deja de expresar el cariño que le profesa a los peludos de cada casa, ya que cuenta hasta con paletas especiales para ellos.

Cabe mencionar que su amor por las mascotas es tan grande que incluso en sus cuenta de Instagram tiene con un apartado especial en sus historias en las que colecciona momentos entre sus clientes y sus lomitos.

3. El Ocho

También tiene juegos de mesa. Créditos: Instagram.

Finalmente aunque no menos importante, en esta variedad de opciones también se encuentre "El Ocho Cafe´ Recreativo". En dicho establecimiento ubicado en avenida México número 111 en la colonia Hipódromo Condesa podrás divertirte de múltiples formas con tus seres queridos y mascotas, ya que además de ser un lugar pet friendly tiene más de 50 juegos de mesa para acompañar tus alimentos.

MAPA de cafeterías pet friendly en la CDMX