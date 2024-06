Mujer asegura ser Cherrie Mahan, una niña de 8 años que desapareció en una parada de autobús en 1985

Una mujer de Pensilvania afirmó ser Cherrie Mahan, una niña desaparecida en febrero de 1985. Cherrie, quien entonces tenía 8 años, fue vista por última vez al bajar del autobús escolar frente a su casa en el municipio de Winfield, en el condado de Butler. Desde ese día, su paradero ha sido un enigma que ha perdurado por casi cuatro décadas. La reciente revelación se dio a conocer a través de un grupo de Facebook titulado "Recuerdos de Cherrie Mahan".

En un post, una mujer no identificada afirmó ser Cherrie, lo cual atrajo rápidamente la atención de la policía estatal de Pensilvania, quienes han iniciado una investigación para verificar su identidad. La desaparición de Cherrie ha sido uno de los casos más desconcertantes de la región.

Así se tendría que ver, según una progresión digital de edad. Foto: National Center for Missing & Exploited Children.

Te puede interesar:

La acusan de envenenar a su novio con una trufa y convivir con el cadáver por días

IMÁGENES FUERTES: muere mujer al intentar tomarse una selfie con el tren La Emperatriz

¿Cómo desapareció Cherrie Mahan?

El 22 de febrero de 1985, la niña bajó del autobús escolar poco después de las 4 de la tarde, pero nunca llegó a su casa. Un testigo mencionó haber visto una furgoneta Dodge azul de 1976 con un mural de un esquiador en una montaña cerca del lugar, lo cual sugería una posible implicación en su desaparición. Pero esta pista no llevó a ningún lado.

Su caso es muy extraño. Foto: X.

Janice McKinney, la madre de Cherrie, ha expresado escepticismo ante la afirmación de la mujer. "Realmente creo que ella pensaba en su mente que era Cherrie", comentó a un medio local. "No se parece en nada a Cherrie... Ni siquiera lo había visto. Alguien me llamó y me lo contó", agregó. A lo largo de los años, esta es la cuarta mujer que asegura ser la niña desaparecida.

La policía investiga si se trata de Cherrie

La policía estatal aseguró que trabaja diligentemente para identificar a la mujer y determinar la veracidad de sus afirmaciones. Están colaborando con una agencia de otro estado para tratar de contactar con ella y esclarecer los detalles. Las publicaciones de la mujer en el grupo de Facebook han sido eliminadas.

Para McKinney, cada afirmación de que alguien es su hija perdida es una herida abierta. "Si querías tus 15 minutos de fama, ya los has echado a perder", declaró. "La gente es mala, es cruel, pero esto me afecta muchísimo. Se van a cumplir 40 años de la desaparición de Cherrie", dijo. A pesar de las dudas, la madre de Cherrie mantiene una esperanza de encontrar respuestas.