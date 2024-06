Velador de un colegio capta en VIDEO voces extrañas y atemorizantes dentro de un salón vacío

Las redes sociales están repletas de videos de terror, pero sólo algunos causan miedo de verdad. Recientemente se viralizó un clip en que se presume se grabó un fenómeno paranormal. Y es que un velador en una escuela en Colombia documento un extraño momento: mientras hacía un recorrido deja ver que un salón está muy bien cerrado, por lo que no podría haber alguien extraño en su interior, pero cuando él se queda en silencio, se comienza a escuchar cómo si hubiera una multitud, como si estuviera lleno de estudiantes.

“Velador de una institución educativa en San Antonio de Prado, Medellín, graba el momento exacto en el que daba una ronda nocturna y escucha voces de personas al interior de un salón de clases”, se lee en la publicación original, hecha por la cuenta @SALVARANM. En los comentarios aseguraron que podría ser un video falso o que seguramente hay alguna explicación científica para este fenómeno.

¿Por qué se escuchan voces dentro del salón si está vacío?

“Estoy solo, no tengo miedo, estoy tranquilo, ahorita que pasé escuché la voz. Esto es lo que pasa en este salón, de este colegio. Esta es la biblioteca, escuche… muchas personas hablando, mire que está completamente solo, está oscuro… Yo hablo y no me responden… Se escucha que hablan adentro… El colegio está completamente solo”, comenta el velador.

Una de las explicaciones es que por las noches, en los cuartos vacíos, es común que se perciban voces debido a la combinación de varios factores científicos. La reducción del ruido ambiental durante la noche hace que cualquier sonido, como el viento, tuberías o electrodomésticos, se amplifique y se perciba con mayor claridad. Además, la mente humana, al estar en un estado de relajación y menos estímulos visuales, puede interpretar estos sonidos como voces debido a la pareidolia auditiva, un fenómeno donde el cerebro busca patrones familiares en estímulos ambiguos.

El video sólo muestra un salón cerrado, lo que causa horror son los sonidos. Foto: @SALVARANM / X.

¿Son reales los fenómenos paranormales?

La existencia de fenómenos paranormales ha sido un tema de debate durante siglos. Desde apariciones de fantasmas hasta experiencias cercanas a la muerte, muchas personas afirman haber vivido encuentros inexplicables. Sin embargo, la ciencia mantiene una postura escéptica, pidiendo pruebas concretas y repetibles para validar tales afirmaciones.

Por un lado, la popularidad de programas de televisión y películas sobre lo paranormal ha aumentado la fascinación pública. Estos medios presentan relatos impactantes y visuales que capturan la imaginación, pero a menudo carecen de rigor científico. La falta de evidencia tangible y la dificultad para reproducir estos fenómenos en condiciones controladas sugiere que no son reales.