Shaquille O'Neal confiesa por qué siempre ayuda a la gente pobre que se encuentra en las calles de Estados Unidos

Shaquille O’Neal fue uno de los mejores pívots de la historia en la NBA, tan solo domino 19 temporadas en la liga favorita de todos y es que con una altura de 2,16 metros pudo ganar 4 campeonatos de la NBA, 3 con Los Angeles Lakers y uno con el Miami Heat, mientras que quedó subcampeón con el Orlando Magic y Los Lakers.

Sin embargo, a pesar de tener una carrera tan majestuosa como la conocemos, el estadounidense es famoso por sus obras de caridad, ya que es habitual que si entra a un supermercado suele regalar despensas enteras, a las familias que más lo necesita, de hecho lanzó una marca de tenis para que las personas pudieran comprarlas.

La superestrella habló sobre una d elas lecciones de su padre/Créditos: Especial

¿Qué dijo Shaquille O´Neal?

El ex basquetbolista contó en una entrevista la verdadera razón de por qué siempre ayuda a los más necesitados y es que todo se debe a su padre, quien le inculcó lo que es la presión, pues decidió darle una de las mejores lecciones que puede tener una de las superestrellas más grandes de la NBA.

El Pívot contó que todo comenzó durante uno de sus enfrentamientos con los Knicks de Nueva York, ya que al tener un mal partido, así como un mal desempeño, su papá lo citó en su antigua casa para hablar de lo sucedido, por lo que el basquetbolista no tuvo más opción que la de ir.

“Mi padre me llamó y dijo ‘trae tu trasero a casa’, así que fui a casa, aterrizamos tarde y me dijo ‘estaremos aquí a las 5 am’, yo dije: ¿Qué?, y él dijo: ‘ya me escuchaste’, dijo O’Neal.

Por lo que el jugador cuenta que lo citó temprano, para mostrar algo, subieron a su auto y fueron a un puente cercano, donde vivía una familia, para mostrar al jugador algo que le servirá para toda la vida, algo que sin duda lo cambiaría como persona y lo moldearía como estrella.

“Nos subimos al auto y conducimos. Si mi padre no habla, tú no hablas. No le hables hasta que él lo haga, nunca. Dije algo y él se quedó como, ‘¿qué?’. Por lo que ahora está molesto y me dice: ‘¿No pudiste lidiar con la presión?’. Le contesté: ‘no, no pude lidiar con la presión’, así que ahora estaba molesto”, contó O’Neal.

Y es que la razón por la que habían ido al puente era porque una pequeña familia vivía en el puente, para luego apagar las luces y esperar, pues su padre quería enseñarle algo a Shaquille, luego de que le dijera que no podía manejar la presión en un partido de la NBA en una cancha como la del Madison Square Garden en Nueva York.