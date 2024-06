El Mariana es discriminado en un gimnasio de España propiedad de ‘Plex’, su rival en la Velada del año 4, “Se me hizo de muy mala educación”

El Mariana es uno de los streamer más famosos y queridos de todo México, por lo que decidió participar en la Velada del Año 4, donde estará enfrentado a Plex, otro creador de contenido, en una noche especial para los fanáticos y streamers en España; sin embargo, tuvieron un problema.

Y es que durante los lives conducidos por Ibai propusieron tener una plática entre El Mariana y Plex, antes del encuentro, donde el mexicano recurre a los micrófonos para decidir hablar de la discriminación que ha tenido desde que está en España, por lo no se guardó nada.

Fue en el canal de Ibai, uno de los más grandes streamers de España y el mundo hispanohablante, que pudimos ver la historia, pues suelen tener charlas con los dos peleadores para hablar del enfrentamiento y analizar un poco como están llegando a la Velada del Año 4.

Fue ahí donde El Mariana decidió hablar de la discriminación recibida por parte de los gimnasios que colaboran con Plex, pues asegura que no lo dejaron entrenar, algo que se le hizo de muy mal gusto, pues solo quería hacer su acondicionamiento físico, lo que molestó mucho al mexicano.

“Teníamos donde entrenar Box, pero no teníamos donde hacer pesas, entonces fuimos a uno de estos gimnasios comerciales, de estos hay más de 100 gimnasios y yo no sabía que cómo tenían colaboración con el gimnasio donde entrena Box, este Plex, no podía entrenar yo ahí.”, dijo ElMariana