Juan Gabriel tendrá su propia figura Funko,¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

Juan Gabriel es uno de los cantantes más representativos de todo México, pues con todo su talento supo ganarse el reconocimiento de nuestro país, recordando el legendario concierto que dio en el mítico Palacio de Bellas Artes, donde pudimos deleitarnos con una versión de “Hasta que te conocí” con todo y Mariachi.

Uno de los muchos motivos por lo que nos emociona que esté gran cantante tenga ahora un nuevo modo de inmortalizar su imagen, pues una de las marcas de figuras más reconocidas de todo el mundo como lo es Funko, famosa por lanzar diferentes figuras de diversos superhéroes, películas y series exclusivas deicidio lanzar una de “Juanga”.

¿Cuánto cuesta y dónde conseguir el funko pop de Juan Gabriel?

Fue a través de las redes sociales que pudimos ser conocedores de que el “Divo de Juárez” estará siendo inmortalizado en una de las famosas figuras de Funko Pop, con su tan icónico traje de Mariachi Floral, atuendo con el que deleitó a más de millones de mexicanos fanáticos de sus canciones.

Ahora la figura titulada como “Juan Gabriel Floral Mariachi Funko Pop” está disponible en su sitio oficial, tiene un costo de 20 dólares, al menos unos 368 pesos mexicanos al momento.Está disponible como preventa, pues se comenzará a mandar el próximo 5 de septiembre de 2024.

La figura cuenta con un Juanga estilizado al más puro Funko Pop, con su icónico traje de mariachi floreado y mide aproximadamente 4,75 pulgadas de alto, lo normal en este tipo de figuras, cuenta con su sombra y un micrófono.

No tiene una serie en particular, pero está marcado con el número 400 y, a pesar de no tener una serie de figuras que estar, en la parte atrás viene marcado el nombre del cantante con letras doradas.

Así se ve el funko pop /Créditos: Funko Pop

Por lo que si eres fan de este gran cantante, puedes ir apartando el tuyo, pues luego de que se acaben conseguirlo será una de las hazañas más difíciles, pues en este tipo de objetos la reventa pega y pega muy fuerte, pues, podrías encontrarlo en al menos el doble de su precio original.

Así se ve el funko pop dentro de su caja por la parte de atrás/Créditos: Funko Pop

Ya que en la página oficial de Funko Pop el artículo aparece como agotado, pues el precio era menor, unos 12 dólares, por lo que espero que en el caso de la tienda oficial de Juan Gabriel se agote de la misma manera que lo hizo en la tienda de la marca, pues el “Divo de Juárez” es todo un icono para México.