Deadpool y Wolverine: ¿Cuándo sale en México la preventa en cines?

Deadpool y Wolverine es una de las películas más esperadas en todo el mundo, pues no solo es la tercera película de Deadpool, que la habían mantenido en pausa desde 2018, sino que ahora es una película que tomará lo mejor del personaje y lo introducirá al ya conocido mundo de Marvel.

Por lo que su estreno sigue siendo uno de los que más hype ha tenido este 2024 Marvel, no solo por los personajes, sino que se espera también que sea la película saladora de los fracasos de los últimos años en taquilla de películas como Ant Man & The Wasp: Quántum Mania y The Marvels, dos películas que sufrieron mucho en taquilla durante 2023, algo que hizo replantearse las películas y productos que Marvel estrenará en 2024.

Sigue leyendo:

Revive Gustavo Cerati, un estafador es descubierto en WhatsApp al hacerse pasar por el famoso músico argentino

Filtran imágenes de David Corenswet con el traje de Superman, ¿Cuándo se estrena está nueva versión?

¿Cuándo se estrena Deadpool y Wolverine?

La esperada película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman está a menos de un mes de ser estrenada, pues, el próximo 25 de julio de 2024 podrás verla en todos los cines del mundo; sin embargo, los cines en México han decidido lanzar la preventa de esta increíble película.

Por lo que Cinépolis, una de las dos cadenas más importantes de México decidió anunciar que estará más cerca que nunca la preventa de los boletos para las funciones de esta película tan esperada, algo que ha sorprendido a todos este día, pues así como paso con Intensamente 2 se espera que la insistencia de los fans por tener sus boletos sean el doble.

Este 4 de julio podrás buscar o pelear por tus entradas para ser de los primeros en ver Deadpool y Wolverine, por lo que deberás mantenerte atento a más comunicados de la película más esperada de 2024 en términos de comics, ya que desde 2019 con Avengers Endgame y en 2021 con Spider-Man: No Way Home no se sentía un ambiente tan geek.

Y es que la película marca el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, el ingreso de Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel, la despedida del universo de mutantes por Fox y los rumores de tantos artistas, así como los cameos de infinidad de personajes de Marvel.

Pues en días recientes sigue incrementando la idea de que los actores de los primeros X-Men estarían participando, así como Taylor Swift estaría haciendo una aparición como Lady-Deadpool, una película que sin duda ha tenido los mejores rumores y que seguramente nos dejará con mucha emoción.