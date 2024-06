VIDEO: Neymar Jr es captado comprando camisetas de Brasil a vendedores callejeros

La Copa América está siendo uno de los torneos de futbol más entretenidos del momento, pues con las mejores selecciones de América se están jugando ser el mejor equipo en menos de un mes, un torneo lleno de emociones, tristeza y pasión y aunque la selección de Brasil está dando mucho de qué hablar luego de empatar con Costa Rica.

Uno de sus últimos ídolos, Neymar Jr. fue captado haciendo el día a unos aficionados de Brasil en los Estados Unidos, a pesar de las críticas que siempre ha recibido por su manera de ser, el delantero brasileño sigue demostrando que es un jugador lleno de humildad con sus compatriotas.

Neymar Jr. le compra playeras de Brasil a aficionados callejeros

Neymar Jr. es uno de los futbolistas más famosos, en su momento se pensó que su nivel futbolístico estaría al mismo nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi; sin embargo, el delantero brasileño siempre estuvo envuelto en críticas fuera de la cancha, hasta hubo un momento en el que se hablaba de que fingía lesiones para ir a los cumpleaños de su hermana en Brasil.

A pesar de estas críticas, el brasileño siempre ha estado en los momentos exactos para demostrar su humildad, pues en redes sociales pudimos ver como en su estancia en Estados Unidos durante esta Copa América 2024, se encontró a unos aficionados brasileños y les hizo el día.

Pues al percatarse de que estaban vendiendo playeras de Brasil, decidió hablarles y tomarse foto, sorprendiéndolos con algo que nadie se pensaría, pues decidió comprarles sus playeras de la selección de brasil, lo que emocionó a los aficionados y buscaron tomarse fotos con el futbolista.

Lo que desató comentarios en redes sociales, que mencionan que el delantero brasileño podrá ser muchas cosas, pero una persona humilde y con carisma siempre, por lo que decidieron aplaudir el gesto porque sus paisanos se mostraron muy contentos por encontrarse a este gran futbolista.

¿Por qué Neymar Jr. no juega esta Copa América?

El delantero brasileño no pudo ser parte de la convocatoria de Brasil en esta edición debido a una lesión que enfrentó al inicio de la campaña del año pasado, por lo que no pudo ni disputará la temporada con el Al-hilal su nuevo club en Arabia Saudita lo que su recuperación no fue suficiente para llevarlo a esta edición.