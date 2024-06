VIDEO: Mujer se atora en máquina de textil mientras colocaba una tela

Una mujer se hizo viral debido a un accidente que sufrió mientras trabajaba, pues las empresas textiles tienen rodillos de tela enormes, que con la suficiente fuerza puede llevarse a una persona de tamaño promedio, que es lo que le sucedió a la mujer.

Pues son máquinas que están diseñadas para específicamente realizar procesos en la fabricación de textiles, así como manejar una variedad de materiales, como lo son las fibras naturales como algodón y lana, hasta fibras sintéticas como lo son el poliéster y el famoso nilón.

Así fue como estaba trabajando en la máquina textil/Créditos:Especial

Mujer es destrozada por una máquina de textil

El video rápidamente se hizo viral por el brutal momento, ya que podemos ver como la mujer está en lo que parece ser una fábrica de textiles donde al enredar toda una tela blanca, la mujer se atora y se enrolla en la tele mientras los rodillos la hacen girar de manera dolorosa,

Hasta el momento no se sabe si la mujer murió tras ser arrollada por la máquina de textiles, pero se ve como no la suelta, lo que podría darnos a la idea de que tal vez no salió ilesa, lo que es cierto es que nos demuestra la peligrosidad de estas máquinas cuando no se tiene cuidado.

Así fue como se atoró en la maquina texti/Créditos:Especial

Y el video nos demuestra que fue un 22 de junio de este 2024, por lo que esperemos que la trabajadora esté bien, así las redes sociales decidieron hacerla viral debido a la brutalidad de las imágenes donde al estar tan cerca es enredada en la tele y por ende los rodillos no la dejan salir.

Y es que estas máquinas al ser diseñadas para telas de diferente maleabilidad, tiene una enorme fuerza, pues ya se han sabido de casos donde trabajadores se atoran y pueden llegar hasta perder extremidades, lo que nos demuestra en cómo es que la trabajadora es arrastrada de manera brutal.

La trabajadora fue sucionada por la maquiná/Créditos:Especial

Por lo que en los comentarios pudimos ver mensajes de apoyo y esperando que nada malo le haya pasado, pues se ve de muy mala manera como es que la mujer es arrastrada, también hubo quienes preguntaban si es que no recibió ayuda o en su caso nadie escuchó nada, pues el video al ser muy corto no muestra todo el accidente.