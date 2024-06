Qué pasó con Eduardo Verástegui luego de que no pudo ser candidato a la presidencia

Este domingo 2 de junio se realizarán las elecciones 2024 y se elegirán varios mandatarios, especialmente al presidente de la república que sustituirá a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Los aspirantes son ?Claudia Sheinbaum (Morena), ?Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) y Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón por México). Además de ellos, el actor y productor de cine Eduardo Verástegui hizo su esfuerzo por ser candidato a la presidencia de México, fallando en el intento.

Por qué Eduardo Verástegui no pudo ser aspirante a la presidencia de México

Debido a que ya empezó la cuenta regresiva para el proceso electoral, surge la duda de qué pasó con el actor mexicano, de 50 años de edad, tras no concretar su participación como aspirante al Poder Ejecutivo debido a que no alcanzó el apoyo necesario para postularse y concretar Viva México, su movimiento ultracatólico mediante el que pretendía llegar a la presidencia mexicana. De las 961,40 firmas debía obtener como mínimo, sólo junto 165.666 firmas y de éstas el Instituto Nacional Electoral (INE) únicamente le validó 139,162.

Sigue leyendo:

Los otros candidatos a la presidencia de México en 2024: su nombre no está en la boleta, pero piden el voto

¿Puede ganar la presidencia un candidato no registrado? En qué consiste esta figura y cómo se vota por ellos

El actor tuvo un intento fallido para se aspirante a la presidencia. Foto: Instagram Eduardo Verástegui.

Qué pasó con Eduardo Verástegui luego de no ser candidato a la presidencia

Aunque Eduardo Verástegui continuó insistiendo para ser aspirante a la presidencia, ya que le pidió a las autoridades electorales que ampliaran el plazo hasta el 18 de enero, precisa El País, tuvo una negativa del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Pese a quedar fuera del proceso electoral 2024, el actor de “Soñadoras” (1998-1999) y “Alma rebelde” (1999) se mantiene activo en redes sociales para poner en práctica su activismo pol??tico, ya que especialmente en Twitter comparte su postura y da su opinión acerca de Claudia Sheinbaum, ?Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez.

Tras el primer debate, incluso hizo un llamado a las personas: no votar por ninguno de los tres aspirantes porque los calificó de globalistas y progresistas. En esa ocasión también publicó lo siguiente: “Formemos un partido nuevo, donde no haya nadie de los mismos de siempre; un partido independiente de derecha real, no derechita cobarde (...)”.

“Nadie está obligado a elegir en contra de su conciencia”, escribió Eduardo Verástegui en una publicación que hizo en Twitter. Además, también ha lanzado comentarios en contra de AMLO, a quien le ha solicitado que no diga mentiras; por ejemplo, el lunes 27 de mayo comentó “no digas mentiras, Lopez Obrador. El PRI y el PAN no son un bloque conservador; el PRIAM es un bloque globalista igual de corrupto que Morena. Todos ustedes son los mismo, son puro pan y circo. México no tiene un partido conservador. No todavía”.

Trabajo como director de cine

A la par de ser activista político, el actor también continúa con su trabajo como director y productor de cine. La última película que produjo es “Sonido de libertad”, que en Estados Unidos se estrenó el 4 de julio de 2023. La cinta recaudó 249.1 millones de dólares y recibió buenas críticas porque habla del tráfico de menores y la explotación sexual infantil.