¿E.T., el extraterrestre, es de la raza de los Jedis? Esta teoría afirma que conocía al maestro Yoda

Desde su estreno en 1982, la película "E.T. el extraterrestre", logró capturar la imaginación de miles de espectadores alrededor del mundo con su entrañable historia de amistad entre un niño y un visitante de otro planeta. Si bien aquel curioso E.T. logró que muchas personas se enamoraran de él, formulando una teoría que llevaría esta historia a un nivel completamente nuevo de especulación y fascinación: ¿es posible que E.T. sea de la misma raza que los Jedis de "Star Wars" y que incluso conociera al maestro Yoda?

¿E.T. es de la misma raza que el maestro Yoda?

Esta teoría fabricada por las y los fans más observadores ha tomado mucha fuerza en los últimos meses, ya que se basa en varias pistas sutiles que algunas personas han identificado a lo largo de los años, tanto en "E.T. el extraterrestre" como en las películas de "Star Wars".

Las y los fans de ambas películas han creado una teoría muy sólida que uniría ambos personajes en el mismo universo.

Fotografía: Pinterest.

La primera y más significativa evidencia proviene de un breve pero memorable cameo en "Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma" (1999), ya que en una escena del Senado Galáctico, se puede ver a un grupo de extraterrestres de la misma especie que E.T. entre los senadores y este detalle, aparentemente insignificante, fue lo que desató la ola de especulaciones entre las y los aficionados de ambas franquicias.

Pero esta supuesta conexión entre ambos universos no termina ahí, ya que las y los fans han tomado en cuenta también las habilidades del icónico extraterrestre, pues a lo largo de la película de Spielberg, E.T. demuestra poderes que podrían describirse como similares a los de la Fuerza, la misteriosa energía que los Jedis pueden manipular. Además, el extraterrestre tiene la capacidad de sanar heridas con un toque, levitar objetos y establecer una conexión telepática con el joven Elliot. Estas habilidades no son tan diferentes de las que muestran personajes como Yoda o Luke Skywalker en la saga de "Star Wars".

Las y los fans han reavivado esta teoría al destacar los momentos clave que sugieren la conexión entre E.T. y los Jedis.

Fotografía: Pinterest/Heather Wilkinson.

Igualmente, otra interpretación interesante se centra en la relación entre Steven Spielberg y George Lucas, los genios creativos detrás de "E.T." y "Star Wars", respectivamente. Y es que ambos directores son amigos cercanos y han colaborado en varias ocasiones, por lo que se ha especulado que el cameo de los seres parecidos a E.T. en "La amenaza fantasma" fue un guiño deliberado de Lucas a Spielberg, siendo una forma de conectar sus universos cinematográficos de manera sutil pero significativa.

Además, existe una escena en "E.T. el extraterrestre" que ha causado asombro entre quienes creen en esta teoría; todo sucede durante Halloween cuando el pequeño E.T. ve a un niño disfrazado de Yoda y reacciona con una aparente familiaridad. Aunque este momento se presenta como un chiste visual, las y los teóricos de la conspiración lo interpretan como una pista más de que E.T. podría haber conocido a Yoda en algún momento de su vida.

Ya sea que consideremos a E.T. un Jedi en el sentido literal o simplemente un ser extraordinario con habilidades únicas, su legado en el cine sigue siendo innegable.

Fotografía: Pinterest/Melinda Jeanne Pehanick.

¿Por qué ambas películas podrían vivir en el mismo universo?

Ahora bien, para comprender mejor esta teoría es útil analizar el trasfondo y las influencias de ambas franquicias; por una parte tenemos a "Star Wars", creada por George Lucas, que se encuentra profundamente inspirada en mitologías y religiones antiguas, con la Fuerza representando una energía cósmica que conecta a todos los seres vivos.

Por otro lado, "E.T." es una obra más íntima y emocional, centrada en la amistad y la conexión entre diferentes formas de vida; sin embargo, ambas películas comparten una visión de un universo lleno de maravillas y misterios. Por ello, la teoría de que E.T. es un Jedi no solo añade una capa de profundidad a la narrativa de Spielberg, sino que también expande el universo de "Star Wars" de una manera inesperada y fascinante.

La teoría ha generado un debate renovado entre las y los fans, quienes han encontrado nuevos detalles que respaldan la idea de que E.T. podría haber sido entrenado en las artes de la Fuerza.

Fotografía: Pinterest.

Y es que si E.T. fuera realmente un Jedi, esto implicaría que la galaxia en la que habitan los personajes de "Star Wars" y nuestro propio universo están de alguna manera conectados, lo que abre un sinfín de posibilidades para futuros cruces y colaboraciones entre las franquicias.

Los escépticos, por supuesto, argumentan que estas conexiones son meramente coincidencias o bromas internas entre dos amigos cineastas, pero la persistencia de la teoría se ha alimentado desde hace varios años por lo que las y los fans de ambas franquicias han elegido creer que E.T. y Yoda viven en el mismo universo y hasta se han conocido a lo largo de sus impresionantes vidas.

La mera posibilidad de que exista una conexión entre estos dos universos queridos es suficiente para mantener viva la especulación y el asombro.

Fotografía: Pinterest/Forever Geek.

Ahora, la próxima vez que veas "E.T. el extraterrestre" o una película de "Star Wars", quizás te encuentres buscando esas pistas sutiles que podrían revelar una conexión más profunda entre estos mundos y aunque nunca obtengamos una confirmación oficial de Spielberg o Lucas, la magia del cine reside precisamente en su capacidad para inspirar preguntas y teorías que expanden nuestra comprensión del universo, tanto en la pantalla como en nuestra imaginación.