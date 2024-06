La película que tienes que ver antes del estreno de "Alien: Romulus" para entenderle a la trama; está en Star Plus

Una de las joyas indiscutibles del cine sin duda es "Alien: el octavo pasajero". Estrenada en 1979 bajo la dirección del cineasta británico Ridley Scott, esta película combina magistralmente la ciencia ficción y el terror para crear una experiencia cinematográfica que aún es halagada. En la actualidad está disponible en Star Plus, una de las plataformas de streaming más populares. Y es el momento perfecto para verla, ya que próximamente saldrá “Alien: Romulus”, la cual saldrá en agosto en cines.

"Alien" cuenta con un reparto estelar que incluye a Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm y Yaphet Kotto. La historia se centra en la tripulación de la nave espacial comercial U.S.C.S.S. Nostromo, que se ve acechada por una mortífera criatura alienígena tras recibir una transmisión de socorro de origen desconocido.

¿De qué trata “Alien”?, el clásico que no te puedes perder

La tensión y el suspenso son palpables desde el momento en que la tripulación despierta de su sueño criogénico, sólo para descubrir que están lejos de la Tierra y enfrentándose a un enemigo aterrador. El guion, escrito por Dan O'Bannon y Ronald Shusett, se inspira en clásicos de la ciencia ficción y el terror como "The Thing from Another World" (1951) y "Forbidden Planet" (1956).

El éxito de "Star Wars" en 1977 cambió la percepción de la ciencia ficción en el cine, lo que motivó a 20th Century Fox a iniciar la producción de "Alien". El rodaje, que duró catorce semanas en Londres, requirió la construcción de tres sets diferentes para recrear los escenarios tanto humanos como alienígenas, con el diseño de H.R. Giger, Ron Cobb y Chris Foss .

¿Vale la pena ver “Alien”?, el clásico que no te puedes perder

Aunque la recepción inicial fue mixta, hoy en día, es reconocida como una obra maestra del suspenso y los efectos visuales. La película ganó un Premio Oscar por sus efectos visuales y varios Premios Saturn, incluyendo Mejor Película de Ciencia Ficción y Mejor Dirección. Además, ha influido en una amplia gama de medios, desde otros filmes de ciencia ficción hasta videojuegos como "Metroid" y "Chrono Trigger".

La importancia de "Alien" va más allá de sus logros técnicos y narrativos. En 2002, fue incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su preservación histórica, siendo considerada cultural, histórica y estéticamente significativa.